עשרות מטרות טרור הותקפו, כולל תוואי תת קרקעי באורך של שישה קילומטרים

צוות מגזין אפוק | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל ביצע גל תקיפות ברצועה; חמאס הצהיר כי ישיב הלילה חלל חטוף נוסף

נמשכת התגובה הישראלית לתקרית שאירעה הבוקר ברפיח בה ירו מחבלי חמאס לעבר כוח צה"ל שפעל באזור.

צה״ל אישר כי תקף בשעות האחרונות באמצעות מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר ובארטילריה, עשרות מטרות טרור של חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש מוקדם יותר היום.

מצה"ל נמסר כי בין המטרות שהותקפו נמצאים אתרים לאחסון אמצעי לחימה, תשתיות צבאיות ששימשו מחבלים לפעילות טרור, עמדות ירי, חוליות מחבלים ותשתיות טרור נוספות.

תיעוד שעלה לרשתות מתקיפות צה"ל בח'אן יונס

רס"ן יניב קולא ז"ל וסמ"ר איתי יעבץ ז"ל
הותר לפרסום: שני לוחמים בחטיבת הנח"ל נהרגו במתקפת חמאס ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

סמ"ר איתי יעבץ ז"ל ורס"ן יניב קולא ז"ל נהרגו לאחר שמחבלי חמאס תקפו כוח צה"ל שפעל באזור רפיח

ועדת השרים לחקיקה במהלך הדיון היום
ועדת השרים לחקיקה אישרה היום להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור

אורן שלום

ראש הממשלה הגיב: "נפעיל כל כלי לעצירת השתוללות הפשיעה"

הריסות ברפיח, 24 בינואר 2025
חמאס משנה גרסה: איננו מודעים לאירועים או עימותים באזור רפיח, אלה אזורים הנמצאים תחת שליטה ישראלית

דורון פסקין

לאחר שטען מוקדם יותר כי התקרית ברפיח נבעה מניסיון לפעול נגד המיליציה של יאסר אבו שבאב, הוציא ארגון הטרור הודעה חדשה בה טען כי איננו קשור לאירועים. שר הביטחון: "חמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש"

תמונה שהתפרסמה בערוצי טלגרם עזתיים בטענה כי מדובר בתיעוד של תקיפות צה"ל ברפיח
ראש הממשלה הנחה לתקוף יעדי טרור בעזה בעקבות הירי לעבר כוח צה"ל

צוות מגזין אפוק

מחבלים ירו הבוקר לעבר כוחות צה"ל שפעלו באזור רפיח; חמאס טוען: לא מדובר בהפרת ההסכם מול ישראל, אלא בניסיון לעצור את יאסר אבו שבאב

שר החוץ הפלסטיני לשעבר, נאצר אל-קידווה, 24 בספטמבר 2022
מחמוד עבאס השיב לשורות פת"ח את נאצר אלקידווה – אחיינו של ערפאת

יוני בן מנחם

לאחר ארבע שנים מחוץ לתנועה, השר לשעבר שב לוועדה המרכזית של פת"ח. גורמים בתנועה רואים בצעד ניסיון לחזק את הלגיטימיות של ההנהגה ולהכין את הקרקע לרפורמות ולחזרה לעזה

מחבלי חמאס בעזה, 15 באוקטובר 2025
ארה"ב למתווכות: "קיימים דיווחים מהימנים לפיהם חמאס מתכוון להפר את הפסקת האש ולתקוף תושבים בעזה"

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נמסר כי "אם חמאס ימשיך בביצוע מתקפה זו, יינקטו צעדים להגנה על תושבי עזה ולשמירה על שלמות הפסקת האש"; חמאס הגיב: "טענות שקריות"

