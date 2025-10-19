עשרות מטרות טרור הותקפו, כולל תוואי תת קרקעי באורך של שישה קילומטרים
צוות מגזין אפוק | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
צה"ל ביצע גל תקיפות ברצועה; חמאס הצהיר כי ישיב הלילה חלל חטוף נוסף
נמשכת התגובה הישראלית לתקרית שאירעה הבוקר ברפיח בה ירו מחבלי חמאס לעבר כוח צה"ל שפעל באזור.
צה״ל אישר כי תקף בשעות האחרונות באמצעות מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר ובארטילריה, עשרות מטרות טרור של חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש מוקדם יותר היום.
מצה"ל נמסר כי בין המטרות שהותקפו נמצאים אתרים לאחסון אמצעי לחימה, תשתיות צבאיות ששימשו מחבלים לפעילות טרור, עמדות ירי, חוליות מחבלים ותשתיות טרור נוספות.
