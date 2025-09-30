כניסה
ראש ממשלת בריטניה לשעבר הוזכר כחלק מהתוכנית האמריקנית לרצועה – בחמאס וברש"פ מתנגדים ומגדירים אותו כפרו ישראלי וכפושע מלחמה, בשל חלקו במלחמה בעיראק

יוני בן מנחם | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

התנגדות פלסטינית למינוי טוני בלייר לגוף שינהל את רצועת עזה

חמאס פרסם ב-28 בספטמבר, עוד לפני ההכרזה הרשמית על התוכנית האמריקנית, הודעה רשמית כי ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, הוא "דמות שלא רצויה בזירה הפלסטינית".

חוסם בדראן, חבר הלשכה המדינית של התנועה, התייחס בפוסט שפורסם בטלגרם לידיעות לפיהן בלייר ייקח חלק במנהל הזמני לניהול רצועת עזה. לדבריו, "שילוב כל תוכנית עם אדם זה, הבלתי רצוי, מהווה אות רע לעם הפלסטיני".

הוא הגדיר את בלייר כדמות שלילית, ואף ציין כי ייתכן ויש להעמידו לדין בבית משפט בין-לאומי על פשעי מלחמה, במיוחד על חלקו במלחמת עיראק (2003-2011). הוא אף כינה את טוני בלייר במילים "אח השטן", וטען כי "לא הביא טוב לשאלת פלסטין, לא לערבים ולא למוסלמים, ותפקידו הפלילי וההרסני מוכר מזה שנים רבות".

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 21 בספטמבר 2022

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 21 בספטמבר 2022 | צילום: John Lamparski/Getty Images for Concordia Summit

