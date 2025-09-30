התנגדות פלסטינית למינוי טוני בלייר לגוף שינהל את רצועת עזה

חמאס פרסם ב-28 בספטמבר, עוד לפני ההכרזה הרשמית על התוכנית האמריקנית, הודעה רשמית כי ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, הוא "דמות שלא רצויה בזירה הפלסטינית".

חוסם בדראן, חבר הלשכה המדינית של התנועה, התייחס בפוסט שפורסם בטלגרם לידיעות לפיהן בלייר ייקח חלק במנהל הזמני לניהול רצועת עזה. לדבריו, "שילוב כל תוכנית עם אדם זה, הבלתי רצוי, מהווה אות רע לעם הפלסטיני".