על רקע פגישתם של נתניהו וטראמפ, הבית הלבן פרסם את פרטי התוכנית של נשיא ארה"ב לסיום המלחמה והיום שאחרי
צוות מגזין אפוק | 29 בספטמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
התוכנית האמריקנית המלאה לסיום המלחמה
הבית הלבן פרסם הערב את תוכניתו של נשיא ארה"ב לסיום המלחמה בעזה:
• עזה תהפוך לאזור נקי מטרור אשר אינו מהווה איום על שכנותיה.
• אם שני הצדדים יקבלו את ההצעה, המלחמה תיפסק באופן מיידי. כוחות צה"ל ייסוגו לקו מוסכם כהכנה לשחרור חטופים. בתקופה זו כל הפעילות הצבאית, כולל הפצצות מהאוויר וירי ארטילרי, תושהה, וקווי החזית יוקפאו עד לקיום התנאים לנסיגה מדורגת מלאה.
