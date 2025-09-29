התוכנית האמריקנית המלאה לסיום המלחמה

על פי דיווח בעיתון הקטארי אל-ערבי אלג'דיד, המדינות הכניסו את השינויים במהלך פגישתן עם נשיא ארה"ב ביום שלישי שעבר. בין השינויים: שינוי בזהות הגוף שינהל את הרצועה, וכן בהגדרה הנדרשת מחמאס בנוגע לסוגיית הנשק של הארגון