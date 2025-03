השליח האמריקני ויטקוף צפוי להגיע בקרוב לאזור. צה"ל נערך לאפשרות של חידוש הלחימה ברצועה ולהגברת הלחץ הצבאי והאזרחי על חמאס יוני בן מנחם | 3 במרץ 2025 | חדשות | 3 דק׳

המתווכות מנסות להביא לחידוש המשא ומתן; ישראל בוחנת דרכים להגברת הלחץ על חמאס

ישראל נענתה לבקשת המתווכות, קטאר ומצרים, ונמנעת מחידוש הלחימה ברצועת עזה לכמה ימים, כדי לאפשר להן למצוא פתרון כלשהו שיביא לפריצת דרך במשא ומתן עם חמאס, לאור התעקשותו שלא להאריך את השלב הראשון של עסקת החטופים, כך על פי גורמים מדיניים בירושלים. אותם גורמים אומרים כי הסיכוי לכך הוא קלוש, וכי מסלול ההתנגשות הצבאית עם חמאס הוא בלתי נמנע. בישראל מנצלים את הזמן כדי להכין את צה"ל היטב לחידוש הלחימה, לאפשר לרמטכ"ל החדש, אייל זמיר, להיכנס לתפקידו, וגם להמתין לשליח האמריקני סטיב ויטקוף, שאמור להגיע בימים הקרובים לאזור. לאחר סגירת המעברים לרצועת עזה ועצירת הסיוע ההומניטרי, ישראל בוחנת גם נקיטת צעדים נוספים נגד רצועת עזה, כמו עצירת אספקת המים, כדי להגביר את הלחץ על חמאס.