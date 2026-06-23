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אסמאעיל בקקא'י אמר את הדברים לאחר שאמש הצהיר סגן נשיא ארה"ב כי איראן הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין גישה לאתרים

אורן שלום | 23 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר משרד החוץ האיראני: אין תוכנית לאפשר לפקחי סבא"א לבקר במתקני הגרעין שנפגעו

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, התייחס היום במהלך תדרוך לכתבים להבנות שהושגו מול ארה"ב ולפרסומים השונים בנושא.

למרות דבריו אמש של סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, לפיהם איראן הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין גישה לאתרים, טען בקאא'י כי "לא הייתה לנו פגישה עם גרוסי, וגם לא כל תוכנית לכך שהסוכנות תבדוק את מתקני הגרעין הפגועים של איראן". דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים.

בקאא'י לא פירט למה איראן כן הסכימה, אם בכלל, ואמר כי "כחברה באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני וכמדינה המחויבת להסכמי הפיקוח, נמשיך בהליך הנוכחי, ואני חושב שההליך הנוכחי ברור מאוד".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

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