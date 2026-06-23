דובר משרד החוץ האיראני: אין תוכנית לאפשר לפקחי סבא"א לבקר במתקני הגרעין שנפגעו

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, התייחס היום במהלך תדרוך לכתבים להבנות שהושגו מול ארה"ב ולפרסומים השונים בנושא.

למרות דבריו אמש של סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, לפיהם איראן הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין גישה לאתרים, טען בקאא'י כי "לא הייתה לנו פגישה עם גרוסי, וגם לא כל תוכנית לכך שהסוכנות תבדוק את מתקני הגרעין הפגועים של איראן". דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים.