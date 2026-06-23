צה"ל ירה לעבר מחבלים שהתקרבו לכוחות; חיזבאללה טוען: הפרה של הפסקת האש

למרות הפסקת האש בדרום לבנון, צה"ל הודיע היום כי פתח באש לעבר קבוצת מחבלים שהתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, ברכס עלי א-טאהר.

בהודעת צה"ל צוין כי "מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחוני, במטרה להסיר את האיום. צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים מיידים ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותינו".