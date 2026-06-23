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גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי ההחלטות שקיבלה ארה"ב מאפשרות דה פקטו לאיראנים לממש את עיקרון "אחדות הזירות". ברקע, איראן ממשיכה ללחוץ על ארה"ב לגרום לישראל לסגת משטח לבנון

יוני בן מנחם | 23 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

בישראל מזהירים: הצעדים של ארה"ב מעניקים לאיראן דריסת רגל בלבנון

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המשמעות של ההחלטות שקיבלה עד כה ארה"ב במהלך המשא ומתן שנערך בשווייץ מול איראן היא דה פקטו קבלת הרצון האיראני להחיל את עיקרון "איחוד הזירות" גם על הקשר שבין איראן ללבנון.

לדבריהם, האיראנים התחייבו לשמור על מצר הורמוז פתוח, כל עוד יישמר השקט בלבנון וצה"ל יחדל מפעילותו נגד חיזבאללה – וארה"ב הסכימה לכך. נוסף על כך, וושינגטון נענתה לדרישה האיראנית להקים "גוף למניעת חיכוך בלבנון", כחלק מהפסקת אש אזורית ובהשתתפות קטאר ופקיסטן.

הגוף החדש אמור לפקח על יישום הפסקת האש בלבנון ועל ההבנות בין ארה"ב לאיראן. בפועל, מטרתו תהיה להבטיח את הפסקת התקיפות הישראליות נגד חיזבאללה, ובהמשך לקדם נסיגה מלאה של צה"ל מדרום לבנון. זאת, לאחר שארה"ב התחייבה במסגרת מזכר ההבנות לשמור על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון.

כוחות צה״ל בגבול לבנון, 15 במרץ 2026

כוחות צה״ל בגבול לבנון, 15 במרץ 2026 | צילום: Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images

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