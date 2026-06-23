בישראל מזהירים: הצעדים של ארה"ב מעניקים לאיראן דריסת רגל בלבנון

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המשמעות של ההחלטות שקיבלה עד כה ארה"ב במהלך המשא ומתן שנערך בשווייץ מול איראן היא דה פקטו קבלת הרצון האיראני להחיל את עיקרון "איחוד הזירות" גם על הקשר שבין איראן ללבנון.

לדבריהם, האיראנים התחייבו לשמור על מצר הורמוז פתוח, כל עוד יישמר השקט בלבנון וצה"ל יחדל מפעילותו נגד חיזבאללה – וארה"ב הסכימה לכך. נוסף על כך, וושינגטון נענתה לדרישה האיראנית להקים "גוף למניעת חיכוך בלבנון", כחלק מהפסקת אש אזורית ובהשתתפות קטאר ופקיסטן.