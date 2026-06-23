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בירושלים מעריכים כי הסיכוי לפריצת דרך מיידית מוגבל, בעוד ארה"ב מנסה לגבש מנגנון שימנע הסלמה מחודשת וירחיק את חיזבאללה מהגבול

יוני בן מנחם | 23 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

על רקע ההבנות בין ארה"ב לאיראן: המשא ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון

סבב נוסף של המשא ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון בחסות אמריקנית. גורמים מדיניים בכירים מציינים כי בשלב זה הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים, וכי הסיכויים לפריצת דרך משמעותית מיידית – עדיין מוגבלים.

ב-21 ביוני פרסם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודעה שבה נאמר: "נישאר באזור הביטחוני בדרום לבנון כל עוד הדבר יידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כלל אזרחי ישראל. שום דבר לא ישנה את המחויבות הזאת".

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, הגיב לכך בנאום ששודר באותו יום בערוץ אל-מנאר: "הישארות על אדמת לבנון היא בלתי אפשרית. לא יהיו לישראל אזורים ביטחוניים, ולא יהיה שום חלק בלבנון שממנו תוכל לשלוט במדינה כל עוד צבא ישראל נוכח בשטחה". הוא הוסיף כי "ישראל היא התוקפנית ועליה לסגת".

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, ראש הסגל של מחלקת המדינה, דניאל הולר, שגריר ארה"ב בלבנון, מישל עיסא, ושגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמאדה, בפגישה בין משלחות ישראל ולבנון בוושינגטון, 3 ביוני 2026

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, ראש הסגל של מחלקת המדינה, דניאל הולר, שגריר ארה"ב בלבנון, מישל עיסא, ושגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמאדה, בפגישה בין משלחות ישראל ולבנון בוושינגטון, 3 ביוני 2026 | צילום: Oliver Contreras / AFP via Getty Images

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