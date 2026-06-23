על רקע ההבנות בין ארה"ב לאיראן: המשא ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון

סבב נוסף של המשא ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון בחסות אמריקנית. גורמים מדיניים בכירים מציינים כי בשלב זה הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים, וכי הסיכויים לפריצת דרך משמעותית מיידית – עדיין מוגבלים.

ב-21 ביוני פרסם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודעה שבה נאמר: "נישאר באזור הביטחוני בדרום לבנון כל עוד הדבר יידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כלל אזרחי ישראל. שום דבר לא ישנה את המחויבות הזאת".