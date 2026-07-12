החבר הכי מסוכן של הילדים שלנו

בסיפור "רובי" (Robbie) של סופר המדע הבדיוני המפורסם, אייזק אסימוב, שפורסם לראשונה ב-1940, ילדה בשם גלוריה מפתחת קשר עמוק עם רובוט אילם בשם רובי. הוא משמש לה מטפל, שומר וחבר למשחקים. בעיניה הוא אינו מכונה, אלא דמות קרובה, נאמנה ואוהבת – כמעט בן משפחה.

רובי אינו מאיים. הוא אינו מורד, אינו מבקש להשתלט על דבר ואינו פוגע באיש. להפך: הוא עדין, מסור וצייתן. האיום שבו אינו נובע מכך שהוא רובוט רע, אלא מכך שמכונה יכולה למלא בהצלחה רבה מדי תפקיד שהיה שמור בעבר לבני אדם.