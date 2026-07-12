הפרצות הקטנות בחומה: כך נופלות מערכות שאי אפשר להפיל

יש מערכות הנראות חזקות כל כך, עד שעצם המחשבה על קריסתן נראית כמעט בלתי אפשרית. כך הייתה אניגמה, מכונת ההצפנה הגרמנית במלחמת העולם השנייה.

מבחינת הגרמנים, זו לא הייתה רק מכונה מתוחכמת; זו הייתה חומה מתמטית. מספר האפשרויות התיאורטי של ההצפנה היה עצום, והאמונה שהמערכת אינה ניתנת לפיצוח לא הייתה מופרכת. אלא שהחומה המתמטית לא פעלה בעולם מתמטי טהור. היא הופעלה בידי בני אדם, בתוך נהלים, הרגלים, קיצורי דרך ולחצי מלחמה.