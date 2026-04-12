הסוד השמור של הלוחמים הגדולים

לאס וגאס, אוקטובר 2018. הרבה לפני שקונור מקגרגור, כוכב ה-UFC האירי ואלוף העולם לשעבר בשתי קטגוריות משקל, וחביב נורמגומדוב, הלוחם הדגסטני הבלתי מנוצח ואלוף המשקל הקל של הארגון, נכנסו לזירה – הקרב ביניהם כבר שווק לקהל כדרמה של עלבון, נקמה והשפלה.

חודשים קודם לכן תקף מקגרגור אוטובוס שבו נסע יריבו. במסיבת עיתונאים הוא לגם ויסקי, התרברב, ואיים כי "ידרוך על הראש של נורמגומדוב כשהוא מחוסר הכרה". בתוך הכלוב זה הסתיים אחרת: נורמגומדוב חנק אותו בסיבוב הרביעי. מיד לאחר מכן פרצה קטטה המונית סביב הזירה.