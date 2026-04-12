כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מן ה-MMA ועד אמנויות הלחימה הקלאסיות, מה באמת מגדיר עוצמה?

מאיה מזרחי | 12 באפריל 2026 | חברה והיסטוריה | 6 דק׳

הסוד השמור של הלוחמים הגדולים

לאס וגאס, אוקטובר 2018. הרבה לפני שקונור מקגרגור, כוכב ה-UFC האירי ואלוף העולם לשעבר בשתי קטגוריות משקל, וחביב נורמגומדוב, הלוחם הדגסטני הבלתי מנוצח ואלוף המשקל הקל של הארגון, נכנסו לזירה – הקרב ביניהם כבר שווק לקהל כדרמה של עלבון, נקמה והשפלה.

חודשים קודם לכן תקף מקגרגור אוטובוס שבו נסע יריבו. במסיבת עיתונאים הוא לגם ויסקי, התרברב, ואיים כי "ידרוך על הראש של נורמגומדוב כשהוא מחוסר הכרה". בתוך הכלוב זה הסתיים אחרת: נורמגומדוב חנק אותו בסיבוב הרביעי. מיד לאחר מכן פרצה קטטה המונית סביב הזירה.

זה היה אחד הקרבות הזכורים של העשור – לא רק בגלל הרמה המקצועית, אלא בעיקר בגלל הסיפור שנבנה סביבו: מי ישבור את מי, מי ישפיל את מי, ומי יֵצא מן הערב הזה גדול יותר.

קונור מקגרגור (מימין מקדימה) וחביב נורמגומדוב במסיבת עיתונאים שנערכה בניו יורק כשבועיים לפני הקרב | צילום: Steven Ryan/Getty Images

שתפו: