"ההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים" – האמנם?

"ההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים" הוא אחד המשפטים האהובים ביותר בשיח הציבורי. אנשים זורקים אותו בדיונים פוליטיים, ברשתות החברתיות ובשיחות סלון, כמעט כפתרון קסם לכל מחלוקת על העבר.

ג’ורג' אורוול תיאר את הרעיון הזה בספר 1984 במשפט המפורסם: "מי ששולט בעבר שולט בעתיד; מי ששולט בהווה שולט בעבר". בבריה"מ של סטלין זה לא היה רק רעיון ספרותי. המשטר העלים יריבים פוליטיים גם מן התמונות, מן המסמכים, ולעתים אף מן הסיפור הרשמי של המהפכה. כך נוצר הרושם שמי שמחזיק בכוח בהווה יכול לעצב גם את זיכרון העבר.