"התעמולה האנטי-ישראלית כיום נשענת על שיטת השקר הגדול"

לא צריך להיות חוקר אנטישמיות דגול כדי לזהות שמשהו מן השפה האנטישמית של שנות ה-30 חוזר. הרטוריקה שנשמעה אז מזכירה, באופן מטריד, את השפה הנשמעת כיום באוניברסיטאות ברחבי העולם, ברשתות החברתיות, בהפגנות רחוב ובשיח הפוליטי. האנטישמיות כבר אינה תמיד מסתתרת מאחורי רמזים – היא גלויה, בוטה ומסוכנת יותר.

רונלד לאודר, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, נתן לתחושה הזו ביטוי חד בטקס לציון 80 שנה לשחרור מחנה אושוויץ. "התוצאה הסופית של השואה לא הגיעה מיד", אמר. "זה התחיל לאט – תחילה בכך שיהודים סומנו באוניברסיטאות, הודרו ממקומות עבודה, היו נתונים לחרמות ולהתקפות בתקשורת. זה התחיל לאט, ואז זה קרה בבת אחת".