העין הרואה והחלון השבור: כיצד הסביבה מעצבת את המצפון שלנו

המבחן האמיתי שקובע אם אנו ישרים או לא אינו מתרחש תמיד ברגעים דרמטיים, מול שוטר שעוצר אותנו ברחוב או מול המנהל שלנו בעבודה. לפעמים הוא מתרחש דווקא ברגע קטן ושקט, ליד קופה שאיש אינו עומד לידה.

במשך תקופה מסוימת פעל באוניברסיטת ניוקאסל שבאנגליה חדר קפה קטן בשיטת אמון. לא היה בו קופאי ולא אדם שתפקידו לוודא מי שילם ומי לא. על המדף הונחו מחירון בסיסי, קופסת תשלום וציוד להכנת תה וקפה בשירות עצמי. ההסדר היה פשוט: חברי המחלקה הכינו לעצמם שתייה חמה, ראו כמה עליהם לשלם, והכניסו את הכסף לקופסה בעצמם.