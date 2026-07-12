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מניסוי חדר הקפה באוניברסיטת ניוקאסל ועד תיאוריית החלונות השבורים: מתברר כי למרחב הפיזי שסביבנו יש השפעה על ההחלטות המוסריות שאנו מקבלים

עידו פוקס | 12 ביולי 2026 | חברה והיסטוריה | 6 דק׳

העין הרואה והחלון השבור: כיצד הסביבה מעצבת את המצפון שלנו

המבחן האמיתי שקובע אם אנו ישרים או לא אינו מתרחש תמיד ברגעים דרמטיים, מול שוטר שעוצר אותנו ברחוב או מול המנהל שלנו בעבודה. לפעמים הוא מתרחש דווקא ברגע קטן ושקט, ליד קופה שאיש אינו עומד לידה.

במשך תקופה מסוימת פעל באוניברסיטת ניוקאסל שבאנגליה חדר קפה קטן בשיטת אמון. לא היה בו קופאי ולא אדם שתפקידו לוודא מי שילם ומי לא. על המדף הונחו מחירון בסיסי, קופסת תשלום וציוד להכנת תה וקפה בשירות עצמי. ההסדר היה פשוט: חברי המחלקה הכינו לעצמם שתייה חמה, ראו כמה עליהם לשלם, והכניסו את הכסף לקופסה בעצמם.

דווקא הפשטות הזו הפכה את המקום למעבדה טבעית לבדיקת יושרה יומיומית. איש לא נשאל אם הוא אדם מוסרי. איש לא התבקש להצהיר על ערכיו. כל אדם רק נדרש לקבל החלטה קטנה, כמעט בלתי נראית: האם לשלם על הקפה כשאיש אינו בודק אותו?

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

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