כך, לפי הטענות, בונה סין מאגר עתידי של מצביעים "רדומים" בבחירות האמריקניות

דמיינו מדינה שאינה משגרת טילים או שולחת טנקים כדי להכריע את האויב – אלא אנשים. ד"ר קלי מ' גרינהיל (Kelly M. Greenhill) מאוניברסיטת טאפטס במסצ'וסטס חקרה בעשור הקודם בדיוק את זה: כיצד מדינות הופכות הגירה לכלי לחץ – ל"נשק" המופנה נגד יריבותיהן כדי לסחוט מהן ויתורים פוליטיים, צבאיים או כלכליים.

גרינהיל הבחינה כי אמנם הדרכים משתנות ממקרה למקרה, אבל העיקרון כמעט תמיד זהה: יצירת תנועת מהגרים מכוונת אל מדינה אחרת במטרה לעורר בה כאב פנימי – סערה ציבורית, משבר קואליציוני, עומס כלכלי, קיטוב – עד שהנהגת אותה מדינה תעדיף לכבות את הלהבות ולשלם מחיר ליריב, במקום להתמודד עם המחירים הכבדים בבית.