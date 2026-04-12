עונשו של הזיכרון המושלם

בשנת 211 לספירה ביצע הקיסר הרומי קרקלה פשע שזעזע אפילו את רומא הקשוחה: הוא רצח את אחיו ויריבו לשלטון, גטה, מול עיני אימם. אך עבור קרקלה, המוות הפיזי היה רק ההתחלה. הוא הורה על סנקציה קיצונית שנודעה בשם Damnatio Memoriae – הכחדת זיכרון.

במשך חודשים צבא של סתתים חמושים בפטישים ואזמלים הסתובבו ברחבי האימפריה וגירדו את שמו של גטה מכתובות אבן, ניתצו את פסליו ומחקו את פניו ממטבעות.