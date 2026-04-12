קללת קסנדרה: האזהרות שאנו מעדיפים לא לשמוע

כל אחד מאיתנו מכיר את הרגע הזה מחייו – רופא שמזהיר מפני סכנה ואנו בוחרים לדחות את דבריו, שכן שנערך למשבר מתקרב בעוד אנו מרגישים שהכול בשליטה ובקושי מחזיקים בקבוק מים במקרר, או בן משפחה שמזהיר אותנו ממישהו ונענה בגלגול עיניים.

כמעט תמיד קל יותר לדחות את הקול המטריד מאשר לארגן מחדש את המציאות סביבו. בחיים הפרטיים התעלמות מאזהרה עשויה להסתיים בתחושת אי נוחות, החמצה או אף לעלות בחיי אדם; בעוד שבחיים הציבוריים עלולות להיות לה השלכות היסטוריות.