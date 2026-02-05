הם נודעו בכישרון יוצא דופן, אך גם באורח חיים חריג. בין בטהובן לטסלה, מיכלאנג'לו וניוטון – דיוקן של אנשים שחיו פחות בעולם שסביבם, ויותר בעולם שבנו לעצמם
מאיה מזרחי | 5 בפברואר 2026 | חברה והיסטוריה | 22 דק׳
ארבע שעות שינה, מאות יצירות והמצאות: החיים הלא צפויים של הגאונים הגדולים
1.
לודוויג ואן בטהובן
כמעט כל סיפור פופולרי על המלחין הגרמני לודוויג ואן בטהובן (1827-1770) נפתח בתיאור סדר יומו הקפדני: קימה עם שחר, הכנת קפה מ-60 פולים הנמדדים בקפידה, התמסרות מיידית לכתיבה מוסיקלית רציפה עד לשעות הצהריים המוקדמות, וניסיונות "לעורר" את הגוף באמצעות שפיכת מים קרים. גם טיוליו הארוכים בטבע זכו לפרסום לא מבוטל.
