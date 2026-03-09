כניסה
בראש הגוף שמממן את המחקר הרפואי בארה"ב וברחבי העולם עומד עכשיו ד"ר ג'יי בהטצ'ריה, והוא בא "לתקן" את השיטה מהיסוד. בריאיון מיוחד הוא מדבר על מימון המעבדה בווהאן, על מענקי מחקר שהותנו ב"קוד פוליטי", על נפגעי החיסונים – וגם על מחקר חדש שעשוי להוביל לשינוי פרדיגמה בטיפול ב-ADHD

9 במרץ 2026 | חברה והיסטוריה | 23 דק׳

יאן יקיאלק, צוות אפוק

האיש שמחליט מה ייחקר – ומה יישאר בחושך: "המדע הפך לכלי פוליטי"

יש בעולם מעט מאוד מוקדי כוח שאפשר לכנות אותם, בלי הגזמה, "מתג החשמל של המדע". "המכונים הלאומיים לבריאות של ארה"ב" (ה-NIH) הם אחד מהם: מוסד שלא מחוקק חוקים ולא מחליט על מדיניות בריאות ציבורית – אבל קובע בפועל מה ייחקר, מי יתקדם, ואילו רעיונות יקבלו חמצן ואילו יישארו בחושך.

מדי שנה מוגשות ל-NIH כ-100 אלף בקשות למימון מחקר בארה"ב וברחבי העולם – ורק עשירית מהן, בערך, זוכות לאור ירוק. מאחורי המספרים היבשים האלה מסתתרת עובדה פשוטה: מי ששולט בברז הזה לא רק מממן את המדע; הוא מעצב את המפה המדעית.

בנקודה זו נכנס לתמונה ראש ה-NIH החדש, ד"ר ג'יי בהטצ'ריה – פרופסור לרפואה בסטנפורד, אפידמיולוג וכלכלן בריאות. אם שמו אינו מוכר, יש לכך סיבה: בשנים האחרונות היה זה אנתוני פאוצ'י ששימש כ"פנים" של מערכת הבריאות הציבורית בארה"ב, והשפעתו הורגשה ברחבי העולם. אלא שפאוצ'י עמד בראש אחד המוסדות בתוך ה-NIH, ולא בראש המערכת כולה. את המוסד עצמו ניהלו אחרים, ובהטצ'ריה נכנס לתפקיד באפריל 2025.

 ד"ר ג'יי בהטצ'ריה, ראש ה-NIH החדש

 ד"ר ג'יי בהטצ'ריה, ראש ה-NIH החדש | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

