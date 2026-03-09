האיש שמחליט מה ייחקר – ומה יישאר בחושך: "המדע הפך לכלי פוליטי"

יש בעולם מעט מאוד מוקדי כוח שאפשר לכנות אותם, בלי הגזמה, "מתג החשמל של המדע". "המכונים הלאומיים לבריאות של ארה"ב" (ה-NIH) הם אחד מהם: מוסד שלא מחוקק חוקים ולא מחליט על מדיניות בריאות ציבורית – אבל קובע בפועל מה ייחקר, מי יתקדם, ואילו רעיונות יקבלו חמצן ואילו יישארו בחושך.

מדי שנה מוגשות ל-NIH כ-100 אלף בקשות למימון מחקר בארה"ב וברחבי העולם – ורק עשירית מהן, בערך, זוכות לאור ירוק. מאחורי המספרים היבשים האלה מסתתרת עובדה פשוטה: מי ששולט בברז הזה לא רק מממן את המדע; הוא מעצב את המפה המדעית.