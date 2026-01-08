כניסה
קהילות סגורות עם דמי מנוי, סינון אידיאולוגי וחוקים פרטיים – יזמי הייטק, משקיעי-על וליברטריאנים מאבדים אמון במדינות הקיימות, ומנסים לבנות אומות חדשות כמו סטארט-אפים

8 בינואר 2026 | חברה והיסטוריה | 17 דק׳

איל לוינטר, מאיה מזרחי

סטארט-אפ של מדינה: כך נראית הבריחה של האליטה הטכנולוגית מהחברה המערבית

דמיינו שאתם יורדים מסירה אל אי מלאכותי במלזיה. סביבכם אנשים עם לפטופים, שגרה של שלוש ארוחות ביום, חדר כושר, והרצאות ערב על העתיד. זה לא ריזורט, וגם לא אוניברסיטה – זה ניסוי במשילות.

בימים אלה חוזר הרעיון הישן של "קומונה", אבל בגרסה מעודכנת: עם דמי מנוי חודשיים, מיון אידיאולוגי, והבטחה אחת גדולה – אפשר להתחיל לבנות מדינה עוד לפני שיש לה טריטוריה. אלה שדוחפים לזה הם עשרות "סטארט-אפים חברתיים", שמובלים בידי יזמים ומשקיעים שאיבדו אמון במדינות הקיימות.

הם לא מסתפקים בהקמת לובי או בניסיון להשפיע דרך הפוליטיקה. במקום זאת, הם מנסים לבנות מסגרות חיים חדשות שלא תלויות במדינות הלאום המוכרות: קהילות, ערים ואזורים אוטונומיים, ידידותיים לטכנולוגיה, עם חוקים משלהם ועם אידיאולוגיה שמסננת מי בפנים ומי בחוץ.

הדמיית העיר "פרקסיס" לחופי הים התיכון

הדמיית העיר "פרקסיס" לחופי הים התיכון | מקור: www.praxisnation.com

