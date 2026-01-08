סטארט-אפ של מדינה: כך נראית הבריחה של האליטה הטכנולוגית מהחברה המערבית

דמיינו שאתם יורדים מסירה אל אי מלאכותי במלזיה. סביבכם אנשים עם לפטופים, שגרה של שלוש ארוחות ביום, חדר כושר, והרצאות ערב על העתיד. זה לא ריזורט, וגם לא אוניברסיטה – זה ניסוי במשילות.

בימים אלה חוזר הרעיון הישן של "קומונה", אבל בגרסה מעודכנת: עם דמי מנוי חודשיים, מיון אידיאולוגי, והבטחה אחת גדולה – אפשר להתחיל לבנות מדינה עוד לפני שיש לה טריטוריה. אלה שדוחפים לזה הם עשרות "סטארט-אפים חברתיים", שמובלים בידי יזמים ומשקיעים שאיבדו אמון במדינות הקיימות.