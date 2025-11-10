"ויקיפדיה היא כיום מנוע של השמצה"

ויקיפדיה אינה אתר חדש, וגם לא אתר תמים. מזה שנים היא ניצבת במוקד ביקורת נרחבת על סוגיות של אמינות, שקיפות והטיה פוליטית. באוגוסט האחרון הצטרפה אל מבקריה גם ועדת הפיקוח של בית הנבחרים האמריקני, שהודיעה על פתיחת בדיקה בעקבות טענות לעריכות אנטי-ישראליות ואנטישמיות. ההחלטה לא צצה באחת, אלא היוותה נדבך נוסף בתהליך ממושך שבו נשחק אמונו של הציבור במיזם האנציקלופדי הגדול בעולם.

במכתב שנשלח לקרן ויקימדיה – הגוף המחזיק ומפעיל את תשתיות ויקיפדיה – כתבו חברי הקונגרס ג'יימס קומר וננסי מייס כי הבדיקה בוועדה נשענת על שורה של עדויות ודוחות שנאספו בשנים האחרונות, ובהם גם ממצאי "הליגה נגד השמצה" (ADL), שלפיהם חלק מהערכים בוויקיפדיה משקפים דפוס עקבי של עוינות כלפי ישראל ויהודים.