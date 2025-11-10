כך השתלטה תיאוריה בת שישים שנה על השיח העכשווי נגד ישראל

לרגע נדמה היה שהעולם נושם לרווחה. "ההסכם ההיסטורי" שעליו הכריז דונלד טראמפ בין ישראל לחמאס הבטיח סוף למלחמה – ואולי גם התחלה של שקט. אבל בתוך ימים ספורים התברר שהתקווה הזו התעלמה לחלוטין מתפיסת העולם של הצד השני.

בעיני פעילים פרו-פלסטינים רבים באירופה ובארה"ב, "הפסקת אש" איננה צעד בדרך לפיוס, אלא עוד ביטוי של כוח ושליטה מצד ישראל – "מונח שהמדכא משתמש בו", כפי שתיארו זאת לעיתון The Times הבריטי.