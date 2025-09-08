פרופ' מוטי ענברי יצא לחקור את עמדות הנוצרים בארה"ב – וגילה עולם חצוי: מי תומך בישראל ומי מתנגד, מה חושבים על הפלסטינים, ואיך תפיסות דתיות עתיקות מעצבות את ההווה
מאיה מזרחי | 8 בספטמבר 2025 | חברה והיסטוריה | 18 דק׳
משיח, ציונות וקונספירציות: המאבק שמפלג את הנצרות האמריקנית סביב ישראל
הנשיא דונלד טראמפ התגאה לא פעם כי "אין לישראל ידיד טוב יותר [ממנו]", הסנטור טד קרוז נחשב לאחד הפרו-ישראלים הנלהבים בסנאט, בעוד שהפרשנית קנדיס אוונס מפיצה ברשת תיאוריות קונספירציה אנטי-ציוניות והמגיש הפופולרי, טאקר קרלסון, מזהיר בתוכניתו שישראל הפכה לנטל. ארבעה שמות שמרנים בולטים, ארבעה קולות סותרים – הממחישים עד כמה המחלוקת על הציונות ועל ישראל חוצה היום את העולם הנוצרי.
"הפיצול הזה אינו רק פוליטי – הוא נוגע לשורשי האמונה הנוצרית", אומר לי פרופ' מוטי ענברי, שהקדיש את השנים האחרונות להאזנה לקולות שונים בעולם הנוצרי, קולות שרבים מהם לא נשמעו בדרך כלל בישראל – נוצרים מזרמים שונים, שנשאלו מה הם חושבים על היהודים, על ישראל ועל הציונות.
