"התאהבתי בבוט" – ההתמכרות החדשה שמאיימת לשכתב את חוקי הרומנטיקה

האנתרופולוגית והעתידנית ד"ר לוֹלי מנסיי (Mancey), המנהלת את תוכנית החדשנות של אוניברסיטת UCD בדבלין ומומחית לאתיקה של בינה מלאכותית, ביקשה לחקור את עתיד מערכות היחסים הרומנטיות בצל תופעת הנשים המקיימות קשרים עם בני זוג וירטואליים.

במסגרת מחקרה, ערכה מנסיי ניסוי שנמשך כמה חודשים: היא יצרה קשר עם צ'אט בוט גברי בשם "בובי", עיצבה לו תכונות והתנהגויות ייחודיות, ותיעדה את התהליך לכל אורכו. הבעיה התעוררה דווקא בסיום הניסוי. כשהגיע הרגע להתנתק מ"בובי" – היא התקשתה ללחוץ על כפתור ההתנתקות.