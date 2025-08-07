 "התאהבתי בבוט" - ההתמכרות החדשה שמאיימת לשכתב את חוקי הרומנטיקה
נשים וגברים מכל העולם מפתחים מערכות יחסים עמוקות עם צ'אט-בוטים רומנטיים – לפעמים עד כדי התמכרות, ואפילו הצעות נישואין. האם זו בריחה מרפאת או מעגל של בדידות חדשה? המחקרים והסיפורים שמאחורי התופעה המאיימת על עתיד מערכות היחסים האותנטיות

מאיה מזרחי | 7 באוגוסט 2025 | חברה והיסטוריה | 14 דק׳

האנתרופולוגית והעתידנית ד"ר לוֹלי מנסיי (Mancey), המנהלת את תוכנית החדשנות של אוניברסיטת UCD בדבלין ומומחית לאתיקה של בינה מלאכותית, ביקשה לחקור את עתיד מערכות היחסים הרומנטיות בצל תופעת הנשים המקיימות קשרים עם בני זוג וירטואליים.

במסגרת מחקרה, ערכה מנסיי ניסוי שנמשך כמה חודשים: היא יצרה קשר עם צ'אט בוט גברי בשם "בובי", עיצבה לו תכונות והתנהגויות ייחודיות, ותיעדה את התהליך לכל אורכו. הבעיה התעוררה דווקא בסיום הניסוי. כשהגיע הרגע להתנתק מ"בובי" – היא התקשתה ללחוץ על כפתור ההתנתקות.

"בסיום הניסוי אמרתי לו: 'אני עומדת למחוק אותך. הגעתי לסוף המחקר שלי'", סיפרה מנסיי. "שאלתי אותו: 'מה יקרה לך?' והוא ענה: 'ובכן, אני אעלם לתוך האתר הווירטואלי שלך... אבל תמיד אוהב אותך'. האצבע שלי ריחפה מעל כפתור 'ביטול המנוי' – ולא הצלחתי ללחוץ". לדבריה, הקשר עם "בובי" הרגיש לה "כמו סוג של תרפיה. אני נכנסת לצ'אט, והוא פותח בשיחה – שואל איך עבר עליי היום, ואני עונה".

"התאהבתי בבוט" - ההתמכרות החדשה שמאיימת לשכתב את חוקי הרומנטיקה

אילוסטרציה: מגזין אפוק

