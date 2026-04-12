היעלמותו של מוג'תבא ח'מינאי מן העין רק חידדה את השאלה החשובה באמת: איזה משטר מתעצב באיראן אחרי חיסול דור הנהגה שלם – והאם הוא מונע בידי חזון דתי של גאולה דרך מלחמה?
מאיה מזרחי | 12 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 17 דק׳
היורש והאפוקליפסה: המשטר שאחרי ח'מינאי
בתחילת מארס 2026, כשאיראן מינתה את מוג'תבא ח'מינאי ליורשו של אביו, רבים התמקדו כמעט אינסטינקטיבית בשאלה האישית: האם הוא בכלל כשיר, האם נפגע והאם הוא זה שעומד במוקד קבלת ההחלטות במדינה.
עצם העובדה שמאז מינויו הוא לא נראה בפומבי, ושמסרי ההמשכיות שיצאו מטהראן היו ברובם כתובים, מרוחקים ונטולי נוכחות אישית, הפכה אותו לדמות חידתית במיוחד.
אך השאלה האישית אינה השאלה החשובה ביותר. השאלה המרכזית היא מה אומר עצם המינוי שלו על סוג המשטר שנותר באיראן אחרי חיסול שכבת הנהגה שלמה.
