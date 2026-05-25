המשבר האיראני שחשף את השיטה הקטארית | צפו בריאיון

ד״ר אריאל אדמוני, עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS), מתארח בתוכנית “האסטרטגים” של מגזין אפוק ומתייחס למדיניות החוץ הקטארית, לתפקידה של דוחא במגעים בין וושינגטון לטהרן, ולשאלה כיצד היא מצליחה לשמר קשרים עם צדדים יריבים במקביל.

בריאיון הוא מסביר כי דוחא משתמשת בתיווך ככלי אסטרטגי שמאפשר לה לצבור השפעה מול ארה"ב, איראן, חמאס ומדינות ערב. לדבריו, היחסים בין קטאר לאיראן אינם שותפות יציבה אלא "ברית מאוד נקודתית" ו"מאוד אינטרסנטית", שנשמרת לאורך זמן כל עוד שני הצדדים מפיקים ממנה תועלת.