בין איראן, חמאס, טורקיה וארה"ב, קטאר ממשיכה לפעול כמתווכת חיונית אך אינטרסנטית. ד"ר אריאל אדמוני מסביר כיצד דוחא הופכת תיווך, כסף ותקשורת לכלי השפעה – ומה ישראל עדיין מתקשה להבין
יוני בן מנחם | 25 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳
המשבר האיראני שחשף את השיטה הקטארית | צפו בריאיון
ד״ר אריאל אדמוני, עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS), מתארח בתוכנית “האסטרטגים” של מגזין אפוק ומתייחס למדיניות החוץ הקטארית, לתפקידה של דוחא במגעים בין וושינגטון לטהרן, ולשאלה כיצד היא מצליחה לשמר קשרים עם צדדים יריבים במקביל.
בריאיון הוא מסביר כי דוחא משתמשת בתיווך ככלי אסטרטגי שמאפשר לה לצבור השפעה מול ארה"ב, איראן, חמאס ומדינות ערב. לדבריו, היחסים בין קטאר לאיראן אינם שותפות יציבה אלא "ברית מאוד נקודתית" ו"מאוד אינטרסנטית", שנשמרת לאורך זמן כל עוד שני הצדדים מפיקים ממנה תועלת.
ד"ר אדמוני מתייחס גם לנוכחות חמאס בדוחא, לכספים שהועברו מקטאר לרצועת עזה, להשפעת אל-ג׳זירה ואל-ערבי על הנרטיב נגד ישראל, וליחסים המורכבים בין דוחא לירושלים. לדבריו, ישראל טעתה כשחשבה שקטאר "סוגרת לה הבנות שקטות" מול חמאס, בעוד שבפועל הקטארים חשבו ופעלו בצורה אסטרטגית יותר.
