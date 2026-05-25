כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בין איראן, חמאס, טורקיה וארה"ב, קטאר ממשיכה לפעול כמתווכת חיונית אך אינטרסנטית. ד"ר אריאל אדמוני מסביר כיצד דוחא הופכת תיווך, כסף ותקשורת לכלי השפעה – ומה ישראל עדיין מתקשה להבין

יוני בן מנחם | 25 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳

המשבר האיראני שחשף את השיטה הקטארית | צפו בריאיון

ד״ר אריאל אדמוני, עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS), מתארח בתוכנית “האסטרטגים” של מגזין אפוק ומתייחס למדיניות החוץ הקטארית, לתפקידה של דוחא במגעים בין וושינגטון לטהרן, ולשאלה כיצד היא מצליחה לשמר קשרים עם צדדים יריבים במקביל.

בריאיון הוא מסביר כי דוחא משתמשת בתיווך ככלי אסטרטגי שמאפשר לה לצבור השפעה מול ארה"ב, איראן, חמאס ומדינות ערב. לדבריו, היחסים בין קטאר לאיראן אינם שותפות יציבה אלא "ברית מאוד נקודתית" ו"מאוד אינטרסנטית", שנשמרת לאורך זמן כל עוד שני הצדדים מפיקים ממנה תועלת.

ד"ר אדמוני מתייחס גם לנוכחות חמאס בדוחא, לכספים שהועברו מקטאר לרצועת עזה, להשפעת אל-ג׳זירה ואל-ערבי על הנרטיב נגד ישראל, וליחסים המורכבים בין דוחא לירושלים. לדבריו, ישראל טעתה כשחשבה שקטאר "סוגרת לה הבנות שקטות" מול חמאס, בעוד שבפועל הקטארים חשבו ופעלו בצורה אסטרטגית יותר.

KARIM JAAFAR/AFP, Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס, 24 באפריל 2026
קפריסין אחרי הבחירות | פרשנות

דורון פסקין

המרכז נחלש, הימין העמוק התחזק – ומה ההשלכות לגבי ישראל?

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025
איראן דורשת לכלול את לבנון בהסכם, אך משאירה בחוץ את רצועת עזה. מדוע? | פרשנות

יוני בן מנחם

בזירה הפלסטינית תוהים מדוע טהראן מתעקשת לכלול את לבנון בכל הסדר עם וושינגטון, אך מותירה את חמאס ורצועת עזה מחוץ לתמונה. להערכת גורמים ביטחוניים בכירים, יש לכך מספר סיבות

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ויושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 9 בינואר 2025
ארה"ב מסמנת את לבנון: הסנקציות כבר לא עוצרות בחיזבאללה | פרשנות

יוני בן מנחם

וושינגטון הטילה לראשונה סנקציות נגד קצינים מכהנים וגורמים מתוך מוסדות המדינה בלבנון – מהלך המבהיר כי מבחינת הממשל האמריקני הבעיה איננה רק חיזבאללה – אלא גם המנגנונים שמאפשרים לו לפעול מבפנים

הדיפלומט העומאני נג’יב בן יחיא אל־בלושי ושר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, בעת ביקורו של עראקצ׳י בעומאן, 26 באפריל 2026
האם עומאן התייצבה לצד איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

מאחורי הגינוי החריג לתקיפה באיראן לא עומדת בהכרח הזדהות עם טהראן, אלא דוקטרינה עומאנית ותיקה

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
בחמאס מודאגים מהכרסום הישראלי ב"קו הצהוב" | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מלחמת ההתשה המתמשכת והעמקת השליטה הישראלית ברצועה מגבירות את החשש בחמאס לעתיד שלטונו בעזה

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, וחוסיין א-שיח', סגנו של עבאס, בדרכם לוועידה השמינית של פת"ח ברמאללה, 14 במאי 2026
ועידת פת"ח מסבכת את קרב הירושה ברשות הפלסטינית | פרשנות

יוני בן מנחם

תוצאות הוועידה השמינית של פת"ח מחריפות את מאבק השליטה ברשות ביום שאחרי עבאס, מעוררות ביקורת חריפה ומעלות טענות לביסוס הנהגה משפחתית

שתפו: