ארה"ב מסמנת את לבנון: הסנקציות כבר לא עוצרות בחיזבאללה | פרשנות

ב-21 במאי הודיע משרד האוצר האמריקני על סנקציות חדשות שהוטלו על תשעה גורמים לבנונים, ובהם חברי פרלמנט, פעילים פוליטיים המזוהים עם תנועת "אמל" השיעית, ולראשונה גם קצינים מכהנים בצבא לבנון ובמנגנון הביטחון הכללי.

לדברי גורמים מדיניים בכירים, מדובר בשינוי חד במדיניות וושינגטון כלפי לבנון. ארה"ב עוברת מלחץ ממוקד על חיזבאללה למדיניות רחבה יותר, שבמסגרתה גם המערכת המדינתית הלבנונית עצמה מוצבת תחת בדיקה והרתעה. זאת על רקע מה שמוגדר בממשל טראמפ ככישלון מתמשך באכיפת מונופול המדינה על הנשק בדרום לבנון.