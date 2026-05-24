וושינגטון הטילה לראשונה סנקציות נגד קצינים מכהנים וגורמים מתוך מוסדות המדינה בלבנון – מהלך המבהיר כי מבחינת הממשל האמריקני הבעיה איננה רק חיזבאללה – אלא גם המנגנונים שמאפשרים לו לפעול מבפנים
יוני בן מנחם | 24 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
ארה"ב מסמנת את לבנון: הסנקציות כבר לא עוצרות בחיזבאללה | פרשנות
ב-21 במאי הודיע משרד האוצר האמריקני על סנקציות חדשות שהוטלו על תשעה גורמים לבנונים, ובהם חברי פרלמנט, פעילים פוליטיים המזוהים עם תנועת "אמל" השיעית, ולראשונה גם קצינים מכהנים בצבא לבנון ובמנגנון הביטחון הכללי.
לדברי גורמים מדיניים בכירים, מדובר בשינוי חד במדיניות וושינגטון כלפי לבנון. ארה"ב עוברת מלחץ ממוקד על חיזבאללה למדיניות רחבה יותר, שבמסגרתה גם המערכת המדינתית הלבנונית עצמה מוצבת תחת בדיקה והרתעה. זאת על רקע מה שמוגדר בממשל טראמפ ככישלון מתמשך באכיפת מונופול המדינה על הנשק בדרום לבנון.
עיתוי הסנקציות איננו מקרי. הן הוכרזו ימים ספורים לפני מפגש ביטחוני הצפוי להתקיים בוושינגטון ב-29 במאי, בהשתתפות נציגי ארה"ב, לבנון וישראל, שאמורים לדון בעתיד המצב הביטחוני בדרום לבנון וביכולתה של המדינה הלבנונית לממש בפועל את החלטותיה בנוגע לחיזבאללה.
