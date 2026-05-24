כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

וושינגטון הטילה לראשונה סנקציות נגד קצינים מכהנים וגורמים מתוך מוסדות המדינה בלבנון – מהלך המבהיר כי מבחינת הממשל האמריקני הבעיה איננה רק חיזבאללה – אלא גם המנגנונים שמאפשרים לו לפעול מבפנים

יוני בן מנחם | 24 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

ארה"ב מסמנת את לבנון: הסנקציות כבר לא עוצרות בחיזבאללה | פרשנות

ב-21 במאי הודיע משרד האוצר האמריקני על סנקציות חדשות שהוטלו על תשעה גורמים לבנונים, ובהם חברי פרלמנט, פעילים פוליטיים המזוהים עם תנועת "אמל" השיעית, ולראשונה גם קצינים מכהנים בצבא לבנון ובמנגנון הביטחון הכללי.

לדברי גורמים מדיניים בכירים, מדובר בשינוי חד במדיניות וושינגטון כלפי לבנון. ארה"ב עוברת מלחץ ממוקד על חיזבאללה למדיניות רחבה יותר, שבמסגרתה גם המערכת המדינתית הלבנונית עצמה מוצבת תחת בדיקה והרתעה. זאת על רקע מה שמוגדר בממשל טראמפ ככישלון מתמשך באכיפת מונופול המדינה על הנשק בדרום לבנון.

עיתוי הסנקציות איננו מקרי. הן הוכרזו ימים ספורים לפני מפגש ביטחוני הצפוי להתקיים בוושינגטון ב-29 במאי, בהשתתפות נציגי ארה"ב, לבנון וישראל, שאמורים לדון בעתיד המצב הביטחוני בדרום לבנון וביכולתה של המדינה הלבנונית לממש בפועל את החלטותיה בנוגע לחיזבאללה.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ויושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 9 בינואר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ויושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 9 בינואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הדיפלומט העומאני נג’יב בן יחיא אל־בלושי ושר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, בעת ביקורו של עראקצ׳י בעומאן, 26 באפריל 2026
האם עומאן התייצבה לצד איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

מאחורי הגינוי החריג לתקיפה באיראן לא עומדת בהכרח הזדהות עם טהראן, אלא דוקטרינה עומאנית ותיקה

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
בחמאס מודאגים מהכרסום הישראלי ב"קו הצהוב" | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מלחמת ההתשה המתמשכת והעמקת השליטה הישראלית ברצועה מגבירות את החשש בחמאס לעתיד שלטונו בעזה

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, וחוסיין א-שיח', סגנו של עבאס, בדרכם לוועידה השמינית של פת"ח ברמאללה, 14 במאי 2026
ועידת פת"ח מסבכת את קרב הירושה ברשות הפלסטינית | פרשנות

יוני בן מנחם

תוצאות הוועידה השמינית של פת"ח מחריפות את מאבק השליטה ברשות ביום שאחרי עבאס, מעוררות ביקורת חריפה ומעלות טענות לביסוס הנהגה משפחתית

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 12 באוקטובר 2025
חמאס מתלבט כיצד להגיב לחיסול עז א-דין אלחדאד | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס מתקשה לגבש תגובה לחיסול מפקד הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מחשש להסלמה שתפגע בו

CREDITS: Fatima Shbair/Getty Images
מלחמה בגובה נמוך: איך עוצרים את רחפני הנפץ | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

חיזבאללה מפעיל רחפני נפץ שמונחים בסיב אופטי ואינם תלויים בתקשורת רדיו. תא"ל במיל' פיני יונגמן מנתח את הפער שנוצר במענה הישראלי, ואת הדרך ליירט את האיום לפני שהוא מגיע לכוחות

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 20 במרץ 2026
חמאס לאחר חיסול עז א-דין אל-חדאד | פרשנות

יוני בן מנחם

בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו מספר בכירים חיים, אחד מהם צפוי להיות מחליפו של אלחדאד. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי החיסול עשוי לחזק את סירוב חמאס להתפרק מנשקו

שתפו: