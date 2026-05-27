המשא ומתן בין וושינגטון לטהראן מתנהל בין איום במלחמה כוללת לבין ניסיונות להגיע להסדר מדיני, כשכל צד מסרב לוותר על הקווים האדומים שלו
יוני בן מנחם | 27 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האם ארה"ב ואיראן בדרך למזכר הבנות שברירי? | פרשנות
המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן נכנס בימים האחרונים לשלב רגיש ומכריע במיוחד. מצד אחד, ניכרת התקדמות זהירה ואיטית בניסיונות להגיע למזכר הבנות שיבלום את ההסלמה האזורית. מצד שני, שני הצדדים ממשיכים לאיים זה על זה ולהיערך גם לאפשרות של עימות צבאי רחב.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי למרות הצהרותיו התקיפות, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נחוש להגיע להסכם מדיני עם איראן ואינו מעוניין לחזור ללחימה – והאיראנים מודעים לכך היטב.
עם זאת, טראמפ נחוש לא פחות להשיג הסכם גרעין חדש עם איראן, שיהיה טוב בהרבה מההסכם שעליו חתם הנשיא ברק אובמה בשנת 2015. מדובר בסוגיה פוליטית רגישה ובעלת חשיבות אישית עבורו: להוכיח לציבור האמריקני כי הצליח מול איראן יותר מקודמו.
