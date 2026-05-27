האם ארה"ב ואיראן בדרך למזכר הבנות שברירי? | פרשנות

המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן נכנס בימים האחרונים לשלב רגיש ומכריע במיוחד. מצד אחד, ניכרת התקדמות זהירה ואיטית בניסיונות להגיע למזכר הבנות שיבלום את ההסלמה האזורית. מצד שני, שני הצדדים ממשיכים לאיים זה על זה ולהיערך גם לאפשרות של עימות צבאי רחב.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי למרות הצהרותיו התקיפות, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נחוש להגיע להסכם מדיני עם איראן ואינו מעוניין לחזור ללחימה – והאיראנים מודעים לכך היטב.