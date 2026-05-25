המרכז נחלש, הימין העמוק התחזק – ומה ההשלכות לגבי ישראל?
דורון פסקין | 25 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
קפריסין אחרי הבחירות | פרשנות
הבחירות לפרלמנט בקפריסין, שנערכו אתמול, מסמנות שינוי משמעותי במערכת הפוליטית באי. מפלגות המרכז נחלשו, הימין העמוק התחזק, ורשימות מחאה חדשות הצליחו להיכנס לבית הנבחרים.
בפרלמנט הקפריסאי יש לפי החוקה 80 מושבים, אך 24 מתוכם שמורים לקפריסאים-הטורקים ואינם מאוישים מאז חלוקת האי בפועל. לכן המערכת הפוליטית בדרום האי פועלת סביב 56 חברי פרלמנט בלבד, והרוב המעשי עומד על 29 מושבים.
לפי התוצאות הסופיות שפורסמו באתר Phileleftheros הקפריסאי, על בסיס נתוני משרד הפנים, מפלגת הימין-מרכז DISY נותרה במקום הראשון עם 27.1% מהקולות ו-17 מושבים. זו המפלגה המרכזית של המחנה השמרני והפרו-מערבי בקפריסין. במקום השני נמצאת AKEL, מפלגת השמאל הוותיקה, שקיבלה 23.9% מהקולות ו-15 מושבים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו