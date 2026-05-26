כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ההסכם המתגבש עם ארה"ב נתפס בטהראן כהישג אסטרטגי: מעבר ממלחמה להסדרה הדרגתית, שימור מנופי הכוח האיראניים ופתיחת מאבק חדש על עיצוב הסדר האזורי

יוני בן מנחם | 26 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

כיצד איראן רואה את מזכר ההבנות עם ארה"ב? | פרשנות

באיראן מתייחסים למזכר ההבנות המתגבש עם ארה"ב לא רק כהסכם שנועד להביא להפסקת הלחימה, אלא כאל נקודת מפנה היסטורית שעשויה להשפיע על מאזן הכוחות במזרח התיכון כולו. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים העוקבים אחר הלכי הרוח בצמרת ההנהגה האיראנית.

מבחינת טהראן, עצם המעבר מהיגיון של עימות צבאי מתמשך למסלול של משא ומתן הדרגתי נחשב להישג אסטרטגי משמעותי, במיוחד לאחר חודשים של לחץ צבאי, כלכלי ומדיני מצד ארה"ב וישראל.

בדיווחים בתקשורת האיראנית נטען כי טהראן התעקשה על מודל של הסכם הדרגתי ולא על עסקה כוללת, ובסופו של דבר נאלצה וושינגטון לקבל את גישת "שלב אחר שלב": תחילה הפסקת אש, פתיחת מצרי הורמוז, הסרת המצור הימי ושחרור כספים איראניים מוקפאים; ורק לאחר מכן דיונים מורכבים יותר על תוכנית הגרעין ועל הסנקציות המוטלות על איראן.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עם הגעתם לשיחות המשא ומתן בפקיסטן, 11 באפריל 2026

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עם הגעתם לשיחות המשא ומתן בפקיסטן, 11 באפריל 2026 | צילום: משרד החוץ של פקיסטן

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המשבר האיראני שחשף את השיטה הקטארית | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

בין איראן, חמאס, טורקיה וארה"ב, קטאר ממשיכה לפעול כמתווכת חיונית אך אינטרסנטית. ד"ר אריאל אדמוני מסביר כיצד דוחא הופכת תיווך, כסף ותקשורת לכלי השפעה - ומה ישראל עדיין מתקשה להבין

נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס, 24 באפריל 2026
קפריסין אחרי הבחירות | פרשנות

דורון פסקין

המרכז נחלש, הימין העמוק התחזק – ומה ההשלכות לגבי ישראל?

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025
איראן דורשת לכלול את לבנון בהסכם, אך משאירה בחוץ את רצועת עזה. מדוע? | פרשנות

יוני בן מנחם

בזירה הפלסטינית תוהים מדוע טהראן מתעקשת לכלול את לבנון בכל הסדר עם וושינגטון, אך מותירה את חמאס ורצועת עזה מחוץ לתמונה. להערכת גורמים ביטחוניים בכירים, יש לכך מספר סיבות

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ויושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 9 בינואר 2025
ארה"ב מסמנת את לבנון: הסנקציות כבר לא עוצרות בחיזבאללה | פרשנות

יוני בן מנחם

וושינגטון הטילה לראשונה סנקציות נגד קצינים מכהנים וגורמים מתוך מוסדות המדינה בלבנון – מהלך המבהיר כי מבחינת הממשל האמריקני הבעיה איננה רק חיזבאללה – אלא גם המנגנונים שמאפשרים לו לפעול מבפנים

הדיפלומט העומאני נג’יב בן יחיא אל־בלושי ושר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, בעת ביקורו של עראקצ׳י בעומאן, 26 באפריל 2026
האם עומאן התייצבה לצד איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

מאחורי הגינוי החריג לתקיפה באיראן לא עומדת בהכרח הזדהות עם טהראן, אלא דוקטרינה עומאנית ותיקה

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
בחמאס מודאגים מהכרסום הישראלי ב"קו הצהוב" | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מלחמת ההתשה המתמשכת והעמקת השליטה הישראלית ברצועה מגבירות את החשש בחמאס לעתיד שלטונו בעזה

שתפו: