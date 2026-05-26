כיצד איראן רואה את מזכר ההבנות עם ארה"ב? | פרשנות

באיראן מתייחסים למזכר ההבנות המתגבש עם ארה"ב לא רק כהסכם שנועד להביא להפסקת הלחימה, אלא כאל נקודת מפנה היסטורית שעשויה להשפיע על מאזן הכוחות במזרח התיכון כולו. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים העוקבים אחר הלכי הרוח בצמרת ההנהגה האיראנית.

מבחינת טהראן, עצם המעבר מהיגיון של עימות צבאי מתמשך למסלול של משא ומתן הדרגתי נחשב להישג אסטרטגי משמעותי, במיוחד לאחר חודשים של לחץ צבאי, כלכלי ומדיני מצד ארה"ב וישראל.