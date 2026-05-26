ההסכם המתגבש עם ארה"ב נתפס בטהראן כהישג אסטרטגי: מעבר ממלחמה להסדרה הדרגתית, שימור מנופי הכוח האיראניים ופתיחת מאבק חדש על עיצוב הסדר האזורי
יוני בן מנחם | 26 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
כיצד איראן רואה את מזכר ההבנות עם ארה"ב? | פרשנות
באיראן מתייחסים למזכר ההבנות המתגבש עם ארה"ב לא רק כהסכם שנועד להביא להפסקת הלחימה, אלא כאל נקודת מפנה היסטורית שעשויה להשפיע על מאזן הכוחות במזרח התיכון כולו. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים העוקבים אחר הלכי הרוח בצמרת ההנהגה האיראנית.
מבחינת טהראן, עצם המעבר מהיגיון של עימות צבאי מתמשך למסלול של משא ומתן הדרגתי נחשב להישג אסטרטגי משמעותי, במיוחד לאחר חודשים של לחץ צבאי, כלכלי ומדיני מצד ארה"ב וישראל.
בדיווחים בתקשורת האיראנית נטען כי טהראן התעקשה על מודל של הסכם הדרגתי ולא על עסקה כוללת, ובסופו של דבר נאלצה וושינגטון לקבל את גישת "שלב אחר שלב": תחילה הפסקת אש, פתיחת מצרי הורמוז, הסרת המצור הימי ושחרור כספים איראניים מוקפאים; ורק לאחר מכן דיונים מורכבים יותר על תוכנית הגרעין ועל הסנקציות המוטלות על איראן.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו