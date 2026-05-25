איראן דורשת לכלול את לבנון בהסכם, אך משאירה בחוץ את רצועת עזה. מדוע? | פרשנות

סוכנות הידיעות הלאומית של לבנון, NNA, דיווחה ב-23 במאי כי שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שיגר איגרת למזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, שבה הדגיש כי איראן לא תוותר על הדרישה להפסקת "התוקפנות נגד לבנון" כתנאי יסודי לכל הסכם קבוע להפסקת המלחמה עם ארה"ב.

בהודעה נמסר כי "הרפובליקה האסלאמית לא תחדל, עד לרגע האחרון, מתמיכתה בתנועות הדורשות צדק וחירות, ובראשן חיזבאללה, תנועת ההתנגדות המנצחת". עוד נכתב באיגרת כי מאז שנכנסו כמה ממדינות האזור לתפקיד מתווכות בין איראן לארה"ב, הציבה טהראן את הקשר בין הפסקת האש בלבנון לבין כל הסכם אפשרי כעיקרון מרכזי.