בזירה הפלסטינית תוהים מדוע טהראן מתעקשת לכלול את לבנון בכל הסדר עם וושינגטון, אך מותירה את חמאס ורצועת עזה מחוץ לתמונה. להערכת גורמים ביטחוניים בכירים, יש לכך מספר סיבות

יוני בן מנחם | 25 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

איראן דורשת לכלול את לבנון בהסכם, אך משאירה בחוץ את רצועת עזה. מדוע? | פרשנות

סוכנות הידיעות הלאומית של לבנון, NNA, דיווחה ב-23 במאי כי שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שיגר איגרת למזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, שבה הדגיש כי איראן לא תוותר על הדרישה להפסקת "התוקפנות נגד לבנון" כתנאי יסודי לכל הסכם קבוע להפסקת המלחמה עם ארה"ב.

בהודעה נמסר כי "הרפובליקה האסלאמית לא תחדל, עד לרגע האחרון, מתמיכתה בתנועות הדורשות צדק וחירות, ובראשן חיזבאללה, תנועת ההתנגדות המנצחת". עוד נכתב באיגרת כי מאז שנכנסו כמה ממדינות האזור לתפקיד מתווכות בין איראן לארה"ב, הציבה טהראן את הקשר בין הפסקת האש בלבנון לבין כל הסכם אפשרי כעיקרון מרכזי.

עראקצ'י הדגיש כי מדובר ב"עיקרון שאין עליו עוררין", וכי הוא נותר חלק בלתי נפרד מדרישותיה של ממשלת איראן. לדבריו, גם בהצעה האחרונה שהגישה איראן באמצעות המתווך הפקיסטני, במטרה להגיע להפסקה קבועה ויציבה של המלחמה, הודגשה הדרישה לכלול את לבנון במסגרת הסדר הפסקת האש.

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025

רצועת עזה, 5 בפברואר 2025 | צילום: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

