הידידה הסודית של ישראל: הקשר השקט שמטריד את בייג'ינג

ברוב ימות השנה, הקשר בין הכנסת לפרלמנטים רחוקים נשמע כמו עניין שולי, כמעט טכני – ודאי לא כזה שנמצא גבוה בסדר יומם של חברי כנסת. אלא שבמקרה של ח"כ בועז טופורובסקי וטייוואן, הוא התברר כשער לסיפור רחב בהרבה: יחסים לא רשמיים המתנהלים הרחק מאור הזרקורים, מתחים מול סין, שאלות של מוסר ואינטרס – וקשר שלאחר 7 באוקטובר קיבל משמעות חדשה, בירושלים ובטאיפיי כאחת.

"כחלק מהתפקידים שיש לחברי כנסת, לפעמים מטילים עליהם אחריות לקשר עם פרלמנטים ברחבי העולם", אומר לי ח"כ טופורובסקי בריאיון. "אני קיבלתי את האחריות על הקשר עם טייוואן".