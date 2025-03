מה וושינגטון דורשת מזלנסקי, מהן המחלוקות העיקריות במשא ומתן, ומה הסיכוי שתיכפה על אוקראינה עסקה בתנאים נוחים לקרמלין? איל לוינטר | 6 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

האסטרטגיה האמריקנית במשא ומתן מול רוסיה ואוקראינה | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

רקע משלחות בכירות מארה"ב ורוסיה נפגשו בחודש פברואר – פעם אחת בערב הסעודית ופעם שנייה בטורקיה – כדי לדון בעתיד המלחמה באוקראינה. בפגישות לא נכח אף נציג של ממשלת אוקראינה או של האיחוד האירופי. בתהליך המשא ומתן קיימים לפחות שני מכשולים מרכזיים, כאשר הראשון שבהם הוא שאלת שלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה. קייב דורשת את החזרת כל השטחים שהיו בשליטתה לפני שרוסיה סיפחה את חצי האי קרים ב-2014, דרישה שנראית כיום כמעט בלתי אפשרית לנוכח השטח הנרחב שרוסיה כבשה מאז הפלישה לאוקראינה ב-2022. כיום רוסיה שולטת בכ-20 אחוז משטחה של אוקראינה, ולכן סביר להניח שבמסגרת הסכם עתידי, אוקראינה תיאלץ לוותר על חלק ניכר מהשטחים הכבושים. האתגר השני הוא דרישתה של אוקראינה לקבל ערבויות ביטחוניות מהמערב נגד פלישה רוסית עתידית. טראמפ חזר ואמר שלא ייפרסו כוחות אמריקניים באוקראינה כדי לשמור על הסכם השלום, וכי האחריות לכך תוטל על מדינות אירופה, שיוכלו לשלוח כוחות שמירת שלום אשר יוצבו לאורך הגבול העתידי בין רוסיה לאוקראינה. עם זאת, הצד הרוסי הבהיר לעמיתיו האמריקנים כי נוכחות כוחות נאט"ו באוקראינה אינה מקובלת מבחינתו, מה שעשוי להקשות על אפשרות הצבת כוחות שמירת שלום אירופיים.