מוג'תבא ח'מינאי קורא לאחדות – וחושף את הפחד מהתפרקות מבפנים | פרשנות

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, שיגר מסר חריג לצמרת השלטון בטהראן, המשקף את עומק החשש במשטר מפני החרפת המאבקים הפנימיים לאחר המלחמה עם ארה"ב וישראל.

בהודעה שפורסמה ב-28 במאי באתרו הרשמי, לרגל פתיחת שנת הפעילות השלישית של הפרלמנט, קרא ח'מינאי לפרלמנט האיראני להתמקד בסוגיות היסוד של המדינה והזהיר מפני "ליבוי מחלוקות ופילוגים". לדבריו, איראן זקוקה ל"שיתוף פעולה רחב יותר" בין מוסדות השלטון כדי לבסס את האחדות הפנימית ולמנוע הידרדרות פוליטית וחברתית.