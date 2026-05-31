מאחורי קריאותיו של המנהיג העליון לאחדות לאומית מסתתר חשש גובר בטהראן מהעמקת מאבקי הכוח בצמרת, מהתפוררות פנימית ומהיחלשות מעמדו של המנהיג החדש לאחר המלחמה עם ארה"ב וישראל
יוני בן מנחם | 31 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳
מוג'תבא ח'מינאי קורא לאחדות – וחושף את הפחד מהתפרקות מבפנים | פרשנות
המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, שיגר מסר חריג לצמרת השלטון בטהראן, המשקף את עומק החשש במשטר מפני החרפת המאבקים הפנימיים לאחר המלחמה עם ארה"ב וישראל.
בהודעה שפורסמה ב-28 במאי באתרו הרשמי, לרגל פתיחת שנת הפעילות השלישית של הפרלמנט, קרא ח'מינאי לפרלמנט האיראני להתמקד בסוגיות היסוד של המדינה והזהיר מפני "ליבוי מחלוקות ופילוגים". לדבריו, איראן זקוקה ל"שיתוף פעולה רחב יותר" בין מוסדות השלטון כדי לבסס את האחדות הפנימית ולמנוע הידרדרות פוליטית וחברתית.
עוד מסר ח'מינאי כי "ימי ההגנה הקדושה השלישית", כפי שכינה את המלחמה, הפכו לזירה של אחדות בקרב העם האיראני, וכי אחדות זו חייבת לבוא לידי ביטוי גם בדרגי ההנהגה באמצעות חיזוק התיאום בין הרשויות.
