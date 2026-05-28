הסערה סביב דברי נעים קאסם להפיל את ממשלת לבנון חושפת מערכת פוליטית שמגנה, מתפתלת וממשיכה לפעול בתוך גבולות הכוח שחיזבאללה מציב לה

יוני בן מנחם | 28 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

איומי חיזבאללה כבר אינם רק על ישראל – אלא על לבנון עצמה | פרשנות

בנאום שנשא ב-24 במאי לרגל "יום ההתנגדות והשחרור", אמר מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, כי "לעם יש זכות לצאת לרחוב כדי להפיל את הממשלה", אם זו אינה ממלאת את תפקידה כלפי לבנון.

דבריו עוררו סערה פוליטית רחבה בלבנון ומחוצה לה. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, גינה בחריפות את הקריאה וטען כי מדובר בניסיון מכוון לערער את יציבות המדינה ולשמר את השפעת חיזבאללה על חשבון עתידה של לבנון. לדבריו, התקופה שבה ארגון חמוש יכול להחזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרבת לסיומה.

מדינות המפרץ הצטרפו גם הן לביקורת. מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, ג'אסם אל-בדיווי, הדגיש כי מדינות המפרץ רואות בחיזבאללה ארגון טרור על כל זרועותיו ומנהיגיו. הוא גינה את התבטאויותיו של קאסם שעסקו בענייניה הפנימיים של בחריין, ובפרט בצעדים שנקטה נגד אנשים שהורשעו בפשעים נגד המדינה, והזהיר מפני המשך ניסיונות לערער את יציבותה של לבנון ואת מוסדותיה.

פעילי חיזבאללה, 16 בפברואר 2024

אנשי חיזבאללה בהלווייתו של אחד ממפקדי הארגון שחוסל על ידי ישראל, 16 בפברואר 2024 | צילום: MAHMOUD ZAYYAT / AFP

