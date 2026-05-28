איומי חיזבאללה כבר אינם רק על ישראל – אלא על לבנון עצמה | פרשנות

בנאום שנשא ב-24 במאי לרגל "יום ההתנגדות והשחרור", אמר מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, כי "לעם יש זכות לצאת לרחוב כדי להפיל את הממשלה", אם זו אינה ממלאת את תפקידה כלפי לבנון.

דבריו עוררו סערה פוליטית רחבה בלבנון ומחוצה לה. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, גינה בחריפות את הקריאה וטען כי מדובר בניסיון מכוון לערער את יציבות המדינה ולשמר את השפעת חיזבאללה על חשבון עתידה של לבנון. לדבריו, התקופה שבה ארגון חמוש יכול להחזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרבת לסיומה.