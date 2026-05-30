איראן נערכת להלוויית ענק לעלי ח'מינאי

הרשויות באיראן נערכות לקיום הלוויית ענק למנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, שנהרג במכת הפתיחה של המתקפה האמריקנית-ישראלית על איראן.

קיום ההלוויה נדחה במשך תקופה ממושכת בשל המלחמה והחשש מהשלכותיה הפנימיות. עד כה לא נקבע מועד רשמי להלוויה, אולם הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה מפי ראש מטה התיאום של ההסברה האסלאמית בטהראן, מוחסן מחמודי, כי "הוקם מטה מיוחד להכנת טקסי ההלוויה, וכעת פועלים גופים שונים לתכנון ולביצוע ההיערכות הנדרשת".