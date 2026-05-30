המשטר האיראני מבקש להפוך את הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר ממוקד סיכון פוליטי למפגן נאמנות המוני – ולהוכחה ליציבות השלטון החדש

יוני בן מנחם | 30 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

איראן נערכת להלוויית ענק לעלי ח'מינאי

הרשויות באיראן נערכות לקיום הלוויית ענק למנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, שנהרג במכת הפתיחה של המתקפה האמריקנית-ישראלית על איראן.

קיום ההלוויה נדחה במשך תקופה ממושכת בשל המלחמה והחשש מהשלכותיה הפנימיות. עד כה לא נקבע מועד רשמי להלוויה, אולם הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה מפי ראש מטה התיאום של ההסברה האסלאמית בטהראן, מוחסן מחמודי, כי "הוקם מטה מיוחד להכנת טקסי ההלוויה, וכעת פועלים גופים שונים לתכנון ולביצוע ההיערכות הנדרשת".

ח'מינאי, שהנהיג את איראן במשך יותר משלושה עשורים, נהרג במתקפה ב-28 בפברואר. לאחר מותו מונה במקומו בנו, מוג'תבא ח'מינאי, שנפצע אף הוא בתקיפות ולא נראה בציבור מאז כניסתו לתפקיד.

המונים מתאספים בטהראן לציון 40 יום למותו של עלי ח'אמנאי, 9 באפריל 2026

המונים מתאספים בטהראן לציון 40 יום למותו של עלי ח'אמנאי, 9 באפריל 2026 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

