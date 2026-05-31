פרשנים ברצועה המקורבים לעמדות הארגון טוענים כי חמאס עוקב בדאגה אחר המגעים בין ארה"ב לאיראן, מחשש שההבנות יתמקדו בלבנון, בהורמוז ובגרעין – בלי לכלול את עזה, ובכך יאפשרו לישראל להגביר את הלחץ ברצועה
יוני בן מנחם | 31 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
ההסכם שמדאיג את חמאס: ההבנות עם איראן עשויות להשאיר את עזה חשופה | פרשנות
חמאס שומר בשלב זה על שתיקה פומבית, אך עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות במשא ומתן המתקדם בין ארה"ב לאיראן לסיום המתיחות האזורית. פרשנים ברצועת עזה, המקורבים לעמדות ארגון הטרור, מדווחים על דאגה גוברת בקרב בכירי חמאס משני מהלכים מקבילים.
המהלך הראשון הוא המדיניות הישראלית החדשה לכרסם ב"קו הצהוב" ברצועת עזה ולהרחיב את הסיכולים הממוקדים נגד בכירי הזרוע הצבאית של חמאס – מדיניות שלדבריהם נעשית בגיבוי אמריקני. המהלך השני הוא האפשרות שההסכם המתגבש בין איראן לארה"ב לא יכלול כל התייחסות לרצועת עזה, ויותיר אותה חשופה לפעילות ישראלית מוגברת.
סימנים המגיעים מערוצי המשא ומתן בין וושינגטון לטהראן מצביעים על כך שמוקד ההבנות המתגבשות הוא הזירה הלבנונית, הסדרת המצב במצרי הורמוז והטיפול בסוגיית הגרעין האיראני. רצועת עזה, לעומת זאת, אינה מוזכרת בדיונים. מבחינת חמאס, מדובר באיתות מדאיג לכך שהקהילה הבין-לאומית מבקשת לייצב את האזור מבלי לפתור את המשבר המתמשך ברצועה.
