ההסכם שמדאיג את חמאס: ההבנות עם איראן עשויות להשאיר את עזה חשופה | פרשנות

חמאס שומר בשלב זה על שתיקה פומבית, אך עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות במשא ומתן המתקדם בין ארה"ב לאיראן לסיום המתיחות האזורית. פרשנים ברצועת עזה, המקורבים לעמדות ארגון הטרור, מדווחים על דאגה גוברת בקרב בכירי חמאס משני מהלכים מקבילים.

המהלך הראשון הוא המדיניות הישראלית החדשה לכרסם ב"קו הצהוב" ברצועת עזה ולהרחיב את הסיכולים הממוקדים נגד בכירי הזרוע הצבאית של חמאס – מדיניות שלדבריהם נעשית בגיבוי אמריקני. המהלך השני הוא האפשרות שההסכם המתגבש בין איראן לארה"ב לא יכלול כל התייחסות לרצועת עזה, ויותיר אותה חשופה לפעילות ישראלית מוגברת.