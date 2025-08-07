מסנאים שיוצרים מילים חדשות ועד ללווייתנים המתכתבים כמו מלחינים – חוקרים ואנשי טכנולוגיה חוצים את גבולות האפשר כדי לפענח שפות של חיות. האם אנו קרובים ליום שבו נוכל באמת לשוחח עם כלב, דולפין או פיל – או שזו רק אשליה מתוחכמת?
רקפת תבור | 7 באוגוסט 2025 | מדע וטכנולוגיה | 11 דק׳
מדברים אלינו? המרוץ להבין – ואולי לדבר – בשפת בעלי החיים
במרכזו של שדה פתוח אי-שם בצפון אמריקה, בתחילת קיץ 2011, ישבו כמה חוקרים – מצוידים במצלמות, מיקרופונים ומחשב נייד, וצפו ב"כפר" קטן של "נובחניות": סוג של סנאים חברותיים החופרים מחילות. במבט ראשון, זה נראה כמו עוד יום רגיל של תצפיות, אך עבור פרופ' קון סלובודצ'יקוף וצוותו, כל ציוץ קטן, כל תנועת זנב – היו רמז לגילוי מסעיר.
בשנת 2011 הפכו קריאות הנובחניות, שנשמעות לאוזן האנושית כ"צ’י... צ’י" חדגוני, למעין כתב חידה. בתחילה הבחין סלובודצ’יקוף כי כשמתקרב טורף – נץ, זאב ערבות או אפילו אדם – הנובחניות משמיעות קריאת אזהרה שנשמעת דומה. אך ניתוח מעמיק של הצלילים גילה תופעה מפתיעה: מאחורי הקריאות השונות מסתתרת מעין "שפה" המורכבת משמות עצם (מיהו הפולש – "זאב ערבות!", "בן-אדם!") ומתיאורים (כיצד הוא נראה – "צהוב", "רזה".
ואז הגיע הרגע המפתיע ביותר: כשניסו להציג לנובחניות צורות שמעולם לא פגשו – כמו אליפסה שחורה או משולש – הן הגיבו בקריאה חדשה, שלא נרשמה מעולם. כאילו יצרו "מילה" חדשה, יש מאין, ממש לעיני החוקרים המשתאים.
