כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מחוקרים אנגלו-סקסיים ועד מרפאי המאיה – תרופות בנות מאות ואלפי שנים מתגלות מחדש כנשק מפתיע נגד חיידקים עמידים

רקפת תבור | 8 בינואר 2026 | מדע וטכנולוגיה | 6 דק׳

רפואה מהעבר: הטקסטים העתיקים שמציעים פתרון למשבר האנטיביוטיקה

תרופות קדומות רבות, שנרקחו ונרשמו בקפידה לאורך מאות ואף אלפי שנים – בסין, באירופה, באמריקה ובמזרח התיכון – מתקבלות כיום ברפואה המודרנית כמעט תמיד באותה תגובה אוטומטית: חיוך קטן של זלזול. הן מסווגות כ"עממיות", כ"לא מדעיות", כשרידים מתקופה שבה הגבול בין ריפוי לבין פולחן היה מטושטש. ולא לגמרי בלי סיבה: חלקן נמסרו בצירוף לחשים, קמעות וכשפים, כחלק מטקס שלם שנועד להשלים את הטיפול.

אלא שההנחה השקטה שמסתתרת מאחורי הזלזול הזה – שכנראה לא היה שם ידע של ממש – מתחילה להיסדק. דווקא בעידן הנוכחי, שבו חיידקים עמידים דוחקים את הרפואה המודרנית לפינה, מצליחים להערים על האנטיביוטיקות האגרסיביות ביותר ולגרום לזיהומים קטלניים במחלקות האשפוז, הולך ומתפתח תחום מחקר חדש: Ancientbiotics.

חוקרים בתחום מחפשים תרופות אנטיביוטיות חדשות לא במעבדות עתידניות, אלא דווקא בספרי רפואה עתיקים. הם מחלצים מהם מתכונים לתרופות אנטיבקטריאליות, רוקחים אותן מחדש במעבדה ובודקים את יעילותן בכלים אמפיריים מודרניים.

רפואה מהעבר

צילום: Shutterstock

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אילוסטרציה: מגזין אפוק
המוסיקה שאנחנו שומעים, והמחקרים שמנסים לבדוק מה היא עושה לגוף

רקפת תבור

במעבדות ברחבי העולם חוקרים משמיעים מוסיקה לתאים חיים, לא כדי לרפא, אלא כדי לבדוק אם רטט יכול לשנות את הדרך שבה הגוף מתנהג

תמונת אילוסטרציה: Shutterstock
המציאות שמעלינו: הפיזיקאי שמציע שתודעה אינה מוגבלת למוח בלבד

רקפת תבור

פרופ' מייקל פרביקה, פיזיקאי של חומר בתנאים קיצוניים, טוען שהמחשבות והאינטואיציות שלנו אינן מסתיימות בין הנוירונים – אלא מגיעות מחלקי מציאות שאיננו רואים. מסיפור הסנה הבוער ועד לתורת המיתרים – מסע אל נקודת המפגש בין פיזיקה, תודעה ואמונה

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
האם גלילה בסמארטפון גורמת ל"ריקבון המוח"?

רקפת תבור

זה התחיל כמם באינטרנט, הפך למילת השנה של אוקספורד, ועכשיו גם המדע מתחיל לבחון את זה. התופעה שמאיימת לשנות את החשיבה, הקשב והרגש שלנו

המבוגרים שאינם מזדקנים: סודותיהם של "מבוגרי-על"
המבוגרים שאינם מזדקנים: סודותיהם של "מבוגרי-העל"

רקפת תבור

הם חצו את גיל 80, 90 ו-100 – אבל מוחם חד כאילו היו צעירים בעשרות שנים. סיפורם של מבוגרי-על המאתגרים את ההנחות על זקנה

עבור נאס"א הנושא חיוני במיוחד לקראת משימות ארוכות טווח לירח ולמאדים. לאנשים פרטיים – זה עשוי להיות אתגר בכל הקשור ל"תיירות חלל"
כשהגוף חושב שהוא מותקף: המחיר הביולוגי של המסע לחלל

רקפת תבור

חוקרים מצאו שהמיקרו-כבידה מפעילה את "הגנום האפל", יוצרת מוטציות ומחלישה את מערכת החיסון - כאילו הגוף נלחם בנגיף שאינו קיים

טכנאי מטפל בתעלת הפלזמה של מתקן ונדלשטיין 7-X
במעבדה בגרמניה הצליחו לכלוא את "אש השמש" ל-43 שניות, ולהצית תקווה חדשה

רקפת תבור

זה נמשך 43 שניות בלבד, אבל הספיק כדי לשבור שיא עולמי ולקרב את האנושות לחלום שנמשך יותר ממאה שנה – אנרגיה נקייה וכמעט אין-סופית

שתפו: