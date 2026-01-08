מחוקרים אנגלו-סקסיים ועד מרפאי המאיה – תרופות בנות מאות ואלפי שנים מתגלות מחדש כנשק מפתיע נגד חיידקים עמידים
רקפת תבור | 8 בינואר 2026 | מדע וטכנולוגיה | 6 דק׳
רפואה מהעבר: הטקסטים העתיקים שמציעים פתרון למשבר האנטיביוטיקה
תרופות קדומות רבות, שנרקחו ונרשמו בקפידה לאורך מאות ואף אלפי שנים – בסין, באירופה, באמריקה ובמזרח התיכון – מתקבלות כיום ברפואה המודרנית כמעט תמיד באותה תגובה אוטומטית: חיוך קטן של זלזול. הן מסווגות כ"עממיות", כ"לא מדעיות", כשרידים מתקופה שבה הגבול בין ריפוי לבין פולחן היה מטושטש. ולא לגמרי בלי סיבה: חלקן נמסרו בצירוף לחשים, קמעות וכשפים, כחלק מטקס שלם שנועד להשלים את הטיפול.
אלא שההנחה השקטה שמסתתרת מאחורי הזלזול הזה – שכנראה לא היה שם ידע של ממש – מתחילה להיסדק. דווקא בעידן הנוכחי, שבו חיידקים עמידים דוחקים את הרפואה המודרנית לפינה, מצליחים להערים על האנטיביוטיקות האגרסיביות ביותר ולגרום לזיהומים קטלניים במחלקות האשפוז, הולך ומתפתח תחום מחקר חדש: Ancientbiotics.
חוקרים בתחום מחפשים תרופות אנטיביוטיות חדשות לא במעבדות עתידניות, אלא דווקא בספרי רפואה עתיקים. הם מחלצים מהם מתכונים לתרופות אנטיבקטריאליות, רוקחים אותן מחדש במעבדה ובודקים את יעילותן בכלים אמפיריים מודרניים.
