מרכבות הרים שמרפאות אבנים בכליות ועד דג מת בסורק מוח: הניסויים המוזרים שחשפו אמיתות עמוקות על האדם, המוח והמדע
רקפת תבור | 5 בפברואר 2026 | מדע וטכנולוגיה | 28 דק׳
המחקרים המוזרים ביותר שנערכו אי פעם – והדברים הרציניים להפליא שלמדו מהם
1.
רכבת הרים נגד אבנים בכליות
איך רכבת הרים בדיסני הפכה לכלי רפואי לא שגרתי – ולמה כדאי לשבת מאחור
אבנים בכליות הן בעיה רפואית נפוצה וכואבת, שלעתים מחייבת טיפולים פולשניים ואף ניתוחים. תצפית מפתיעה של פרופ' דיוויד ורטינגר (Wartinger), אורולוג מהמחלקה לכירורגיה אוסטאופטית באוניברסיטת מדינת מישיגן, הציתה רעיון לא שגרתי: כמה ממטופליו סיפרו כי שעות ספורות לאחר רכיבה ברכבת ההרים "Big Thunder Mountain" בפארק דיסני וורלד, הם פלטו אבני כליה דרך השתן. מטופל אחד אף דיווח כי פלט אבן לאחר כל אחת משלוש רכיבות רצופות.
