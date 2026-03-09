החוקרים שבודקים האם ניתן לרפא את התודעה באמצעות שליטה בחלומות

יש אנשים שעבורם הלילה אינו זמן מנוחה, אלא חזרה לזירת אירוע. בכל פעם שהם עוצמים עיניים שבים אליהם מראות הקרב – פיצוצים, צעקות בקשר, חברים שנפצעו. זה לא "סתם חלום רע", אלא הפעלה מחודשת של מערכת החירום של הגוף, כאילו הסכנה מתרחשת כאן ועכשיו.

בשנים האחרונות מצטברת ספרות מחקרית סביב רעיון יוצא דופן: ללמד אנשים כאלה לזהות בזמן אמת שהם חולמים – ולהשתמש ביכולת הזו כדי להפחית את המצוקה מסיוטים, ואולי אף להקל על תסמיני פוסט-טראומה.