בין סדנאות זום למעבדות שינה, חלימה צלולה נבדקת ככלי שמסייע להפחית מצוקה אצל נפגעי טראומה – וגם ליצור חוויות מתקנות של הגנה, כוח ושלווה אצל כל היתר
רקפת תבור | 9 במרץ 2026 | מדע וטכנולוגיה | 15 דק׳
החוקרים שבודקים האם ניתן לרפא את התודעה באמצעות שליטה בחלומות
יש אנשים שעבורם הלילה אינו זמן מנוחה, אלא חזרה לזירת אירוע. בכל פעם שהם עוצמים עיניים שבים אליהם מראות הקרב – פיצוצים, צעקות בקשר, חברים שנפצעו. זה לא "סתם חלום רע", אלא הפעלה מחודשת של מערכת החירום של הגוף, כאילו הסכנה מתרחשת כאן ועכשיו.
בשנים האחרונות מצטברת ספרות מחקרית סביב רעיון יוצא דופן: ללמד אנשים כאלה לזהות בזמן אמת שהם חולמים – ולהשתמש ביכולת הזו כדי להפחית את המצוקה מסיוטים, ואולי אף להקל על תסמיני פוסט-טראומה.
במארס 2025 נערך ניסוי אמריקני-צרפתי שביקש לבחון את הגישה הזו באופן מבוקר. 99 משתתפים הסובלים מפוסט-טראומה חולקו לשתי קבוצות: קבוצת ביקורת שלא קיבלה כל התערבות, וקבוצת ניסוי שעברה סדנה ללימוד "חלימה צלולה" – היכולת להבין במהלך החלום שמדובר בחלום, ולהישאר בתוכו. המשתתפים למדו גם טכניקת "תכנון חלום": להחליט מראש מה יעשו אם הם יזהו שהם חולמים, כדי שיוכלו להתמודד עם הסיוט בזמן אמת.
