כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בין סדנאות זום למעבדות שינה, חלימה צלולה נבדקת ככלי שמסייע להפחית מצוקה אצל נפגעי טראומה – וגם ליצור חוויות מתקנות של הגנה, כוח ושלווה אצל כל היתר

רקפת תבור | 9 במרץ 2026 | מדע וטכנולוגיה | 15 דק׳

החוקרים שבודקים האם ניתן לרפא את התודעה באמצעות שליטה בחלומות

יש אנשים שעבורם הלילה אינו זמן מנוחה, אלא חזרה לזירת אירוע. בכל פעם שהם עוצמים עיניים שבים אליהם מראות הקרב – פיצוצים, צעקות בקשר, חברים שנפצעו. זה לא "סתם חלום רע", אלא הפעלה מחודשת של מערכת החירום של הגוף, כאילו הסכנה מתרחשת כאן ועכשיו.

בשנים האחרונות מצטברת ספרות מחקרית סביב רעיון יוצא דופן: ללמד אנשים כאלה לזהות בזמן אמת שהם חולמים – ולהשתמש ביכולת הזו כדי להפחית את המצוקה מסיוטים, ואולי אף להקל על תסמיני פוסט-טראומה.

במארס 2025 נערך ניסוי אמריקני-צרפתי שביקש לבחון את הגישה הזו באופן מבוקר. 99 משתתפים הסובלים מפוסט-טראומה חולקו לשתי קבוצות: קבוצת ביקורת שלא קיבלה כל התערבות, וקבוצת ניסוי שעברה סדנה ללימוד "חלימה צלולה" – היכולת להבין במהלך החלום שמדובר בחלום, ולהישאר בתוכו. המשתתפים למדו גם טכניקת "תכנון חלום": להחליט מראש מה יעשו אם הם יזהו שהם חולמים, כדי שיוכלו להתמודד עם הסיוט בזמן אמת.

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
עיצוב אילוסטרציה: מגזין אפוק
המחקרים המוזרים ביותר שנערכו אי פעם – והדברים הרציניים להפליא שלמדו מהם

רקפת תבור

מרכבות הרים שמרפאות אבנים בכליות ועד דג מת בסורק מוח: הניסויים המוזרים שחשפו אמיתות עמוקות על האדם, המוח והמדע

רפואה מהעבר
רפואה מהעבר: הטקסטים העתיקים שמציעים פתרון למשבר האנטיביוטיקה

רקפת תבור

מחוקרים אנגלו-סקסיים ועד מרפאי המאיה – תרופות בנות מאות ואלפי שנים מתגלות מחדש כנשק מפתיע נגד חיידקים עמידים

אילוסטרציה: מגזין אפוק
המוסיקה שאנחנו שומעים, והמחקרים שמנסים לבדוק מה היא עושה לגוף

רקפת תבור

במעבדות ברחבי העולם חוקרים משמיעים מוסיקה לתאים חיים, לא כדי לרפא, אלא כדי לבדוק אם רטט יכול לשנות את הדרך שבה הגוף מתנהג

תמונת אילוסטרציה: Shutterstock
המציאות שמעלינו: הפיזיקאי שמציע שתודעה אינה מוגבלת למוח בלבד

רקפת תבור

פרופ' מייקל פרביקה, פיזיקאי של חומר בתנאים קיצוניים, טוען שהמחשבות והאינטואיציות שלנו אינן מסתיימות בין הנוירונים – אלא מגיעות מחלקי מציאות שאיננו רואים. מסיפור הסנה הבוער ועד לתורת המיתרים – מסע אל נקודת המפגש בין פיזיקה, תודעה ואמונה

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
האם גלילה בסמארטפון גורמת ל"ריקבון המוח"?

רקפת תבור

זה התחיל כמם באינטרנט, הפך למילת השנה של אוקספורד, ועכשיו גם המדע מתחיל לבחון את זה. התופעה שמאיימת לשנות את החשיבה, הקשב והרגש שלנו

המבוגרים שאינם מזדקנים: סודותיהם של "מבוגרי-על"
המבוגרים שאינם מזדקנים: סודותיהם של "מבוגרי-העל"

רקפת תבור

הם חצו את גיל 80, 90 ו-100 – אבל מוחם חד כאילו היו צעירים בעשרות שנים. סיפורם של מבוגרי-על המאתגרים את ההנחות על זקנה

שתפו: