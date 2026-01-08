המוסיקה שאנחנו שומעים, והמחקרים שמנסים לבדוק מה היא עושה לגוף

מאז ומתמיד בני אדם רצו להאמין שלצליל יש כוח מרפא. תפילה, שירה, כלי נגינה, מנטרות – בכל תרבות מופיעה אותה תקווה עתיקה: שמשהו בלתי נראה יכוון את הגוף חזרה לאיזון. אלא שתקווה איננה מנגנון, וסיפור איננו ניסוי.

אבל לפעמים הדרך הטובה ביותר להתמודד עם רעיון עתיק אינה ללעוג לו, אלא לבדוק אותו במקום שבו אין מקום לאשליות: על תאים אמיתיים, בתנאים מבוקרים. וזה בדיוק מה שעשו חוקרים מברזיל, כאשר השמיעו מוסיקה לתאי סרטן שד ובדקו מה קורה להם. במקום מטופלים בחדר טיפול היו רק צלחות מעבדה: תאי סרטן שגודלו בתנאים אחידים, בלי אמונה ובלי ציפייה – רק ביולוגיה.