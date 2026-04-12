שנים חיפשנו את האלצהיימר במוח. כעת, חוקרים מציעים שאולי הוא מתחיל במקום אחר

"אם תשאלי אנשים אם אלצהיימר היא מחלה של המוח, התשובה האינטואיטיבית תהיה כמובן כן", אומר לי סזאר קונהה (César Cunha), דוקטורנט מאוניברסיטת קופנהגן. "הרי הפתולוגיה הסופית שאנחנו רואים אכן נמצאת במוח. אבל מחלה יכולה להופיע במקום אחד, ולהתחיל במקום אחר".

בפברואר האחרון פרסם קונהה עם עמיתיו מחקר רחב, שעדיין נמצא בשלב פרה-פרינט – כלומר לפני ביקורת עמיתים – שאינו טוען שאלצהיימר אינה מחלת מוח, אלא מעלה אפשרות אחרת, מסקרנת הרבה יותר: שלפחות אצל חלק מהחולים, התהליך שמוביל למחלה מתחיל בכלל מחוץ למוח.