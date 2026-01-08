כניסה
סיגרים במיטה, פאי בשר בחצות ואפס פעילות גופנית – כך הצליח הסופר האמריקני להגיע לגיל 70. היום, מדענים מגלים: ייתכן שאין דרך אחת לחיים ארוכים, וכל אדם זקוק למתכון משלו

מאיה מזרחי | 8 בינואר 2026 | פסיכולוגיה | 9 דק׳

המתכון המפתיע של מארק טוויין לחיים ארוכים

בדצמבר 1905 התכנסו כ-170 חברים, סופרים ואנשי רוח באחת המסעדות היוקרתיות של מנהטן כדי לחגוג את יום הולדתו ה-70 של הסופר מארק טוויין. הנשיא תיאודור רוזוולט שיגר מברק גדוש ברכות ושבחים, העיתונות סיקרה את האירוע בהרחבה, ואנשים מכל רחבי ארה"ב חלקו כבוד לאחד מגדולי ההומוריסטים והסופרים האמריקאים – אבי "תום סויר" ו"האקלברי פין".

אלא שלא הערב הזוהר וריבוי המכובדים הם שנחרתו בזיכרון, אלא דווקא הנאום שנשא טוויין בפני קהל החוגגים: מצחיק, חד, ומלא תובנות מפתיעות על הזקנה.

במשך שנים ניסו חוקרים לפצח את סוד אריכות הימים – תזונה נכונה, פעילות גופנית סדירה, שינה מספקת, מדיטציה והימנעות מאלכוהול ועישון. טוויין, לעומתם, טען שהגיע לגיל 70 בדרך הישנה וה"טבעית": "בדבקות מוחלטת באורח חיים שהיה הורג כל אדם אחר".

מארק טוויין

A.F. Bradley/Public Domain

