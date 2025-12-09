האמנות החבויה של ההצלחה

1.

למה צוותים מבריקים נכשלים במשימות פשוטות

כשעורכים ניסויים עם אנשים, עוד יותר כאשר הם פועלים תחת לחץ, מגלים עובדות מפתיעות. באמצע שנות ה-2000 ערך המהנדס והמעצב פיטר סקילמן סדרת תחרויות באוניברסיטת סטנפורד, באוניברסיטת קליפורניה, באוניברסיטת טוקיו ובמקומות נוספים. בכל תחרות התבקשו קבוצות של ארבעה משתתפים לבנות את המגדל הגבוה ביותר שאפשר, באמצעות 20 מקלות ספגטי לא מבושלים, מטר נייר דבק שקוף, מטר חבל וסוכריית מרשמלו אחת. היה כלל אחד מחייב: המרשמלו חייב להיות למעלה.