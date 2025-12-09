כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מה באמת יוצר הצלחה? סיפורים על ניסויים מוזרים, חוויות ילדות ופסיכולוגיה עמוקה – שמלמדים אותנו את חוקי היעילות, שיתוף הפעולה, הפידבק והביטחון העצמי

מאיה מזרחי | 9 בדצמבר 2025 | פסיכולוגיה | 30 דק׳

האמנות החבויה של ההצלחה

1.

למה צוותים מבריקים נכשלים במשימות פשוטות

כשעורכים ניסויים עם אנשים, עוד יותר כאשר הם פועלים תחת לחץ, מגלים עובדות מפתיעות. באמצע שנות ה-2000 ערך המהנדס והמעצב פיטר סקילמן סדרת תחרויות באוניברסיטת סטנפורד, באוניברסיטת קליפורניה, באוניברסיטת טוקיו ובמקומות נוספים. בכל תחרות התבקשו קבוצות של ארבעה משתתפים לבנות את המגדל הגבוה ביותר שאפשר, באמצעות 20 מקלות ספגטי לא מבושלים, מטר נייר דבק שקוף, מטר חבל וסוכריית מרשמלו אחת. היה כלל אחד מחייב: המרשמלו חייב להיות למעלה.

הדבר שהפך את הניסוי למרתק לא היה האתגר עצמו, שנמשך כ-18 דקות, אלא מי שהתמודד בו: סטודנטים למנהל עסקים, עורכי דין, מנכ"לים – וילדי גן חובה. הסטודנטים למנהל עסקים פעלו כמצופה: דנו באסטרטגיה, ניתחו אפשרויות, שירטטו פתרונות וחילקו תפקידים. לעומתם, ילדי הגן פשוט התקרבו זה לזה והתחילו לבנות כמעט בלי לדבר, כשהם זורקים זה לזה הוראות קצרות כמו "כאן!", "לא, פה!".

אילוסטרציה: מגזין אפוק

אילוסטרציה: מגזין אפוק, תמונות: Thearon W. Henderson/Getty Images KUSA ,Shutterstock

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
"אדם יכול להיות מנכ"ל מצליח, לקבל החלטות של מיליוני דולרים, ובגיל 44 לקבל אבחון שהוא אוטיסט"

מאיה מזרחי

הספר ששינה את הפסיכיאטריה – ואת הזהות של אלפי אנשים: מאז שה-DSM הרחיב את גבולות האוטיזם, גם אנשים מצליחים ובעלי קריירה מזהירה מגלים לפתע שהם "על הספקטרום". השאלה היא: האם זו מהפכה של הכלה – או מגפה של אבחונים?

וויליאם מיטשל. "רק אתה אחראי לחיים שלך"
האדם שסירב להיכנע למכות הגורל

דינה גורדון

וויליאם מיטשל איבד את יופיו, את גופו ואת מהלך חייו – אבל לא את רוחו. מתוך האפר, הוא גילה שלושה עקרונות פשוטים שהפכו את הכאב שלו לכוח משנה חיים

המדענים מגרדים בראש: איך טיול קצר בטבע, או מבט בבניין עתיק – מאפסים את המוח
המדענים מגרדים בראש: איך טיול קצר בטבע, או מבט בבניין עתיק – מאפסים את המוח

צוות אפוק

משהו במפגש עם הטבע – ולעתים גם עם ארכיטקטורה עתיקה – משפר את הריכוז והזיכרון. המדענים מסכימים על ההשפעה, אבל עדיין חלוקים בשאלה מה בדיוק עומד מאחוריה

מי באמת חושב את המחשבות שלנו?
מי באמת חושב את המחשבות שלנו?

מאיה מזרחי

מהקול של ההורים בילדות, דרך רשת ברירת המחדל במוח ועד למוזות, נביאים ושדים ספרותיים – ההיסטוריה והמדע מציעים תשובה מטרידה: המחשבות שלנו אולי פחות "שלנו" ממה שנדמה

מה גורם לניאו-נאצי להניח את הדגל – ולהניף מזוזה?
מה גורם לניאו-נאצי להניח את הדגל – ולהניף מזוזה?

מאיה מזרחי

לא עובדות, ולא לוגיקה – מחקרים פסיכולוגיים וסיפורי מקרה נדירים חושפים מה גורם לאנשים לשנות פתאום עמדות קיצוניות ודעות קדומות, ומהם התנאים שבלעדיהם השינוי פשוט לא יקרה

אילוסטרציה: מגזין אפוק
כיצד הספורטאים והלוחמים הטובים בעולם מאתגרים את כל מה שידענו על לחץ

רקפת תבור, מאיה מזרחי

מחקרים חדשים, סיפורים יוצאי דופן ותובנות של מומחים חושפים כיצד מתעמלים אולימפיים, מתאגרפים אגדיים ולוחמי קומנדו מאמנים את עצמם, לא רק לעמוד בלחץ קיצוני – אלא לשגשג בזכותו

שתפו: