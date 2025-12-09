מה באמת יוצר הצלחה? סיפורים על ניסויים מוזרים, חוויות ילדות ופסיכולוגיה עמוקה – שמלמדים אותנו את חוקי היעילות, שיתוף הפעולה, הפידבק והביטחון העצמי
מאיה מזרחי | 9 בדצמבר 2025 | פסיכולוגיה | 30 דק׳
האמנות החבויה של ההצלחה
1.
למה צוותים מבריקים נכשלים במשימות פשוטות
כשעורכים ניסויים עם אנשים, עוד יותר כאשר הם פועלים תחת לחץ, מגלים עובדות מפתיעות. באמצע שנות ה-2000 ערך המהנדס והמעצב פיטר סקילמן סדרת תחרויות באוניברסיטת סטנפורד, באוניברסיטת קליפורניה, באוניברסיטת טוקיו ובמקומות נוספים. בכל תחרות התבקשו קבוצות של ארבעה משתתפים לבנות את המגדל הגבוה ביותר שאפשר, באמצעות 20 מקלות ספגטי לא מבושלים, מטר נייר דבק שקוף, מטר חבל וסוכריית מרשמלו אחת. היה כלל אחד מחייב: המרשמלו חייב להיות למעלה.
הדבר שהפך את הניסוי למרתק לא היה האתגר עצמו, שנמשך כ-18 דקות, אלא מי שהתמודד בו: סטודנטים למנהל עסקים, עורכי דין, מנכ"לים – וילדי גן חובה. הסטודנטים למנהל עסקים פעלו כמצופה: דנו באסטרטגיה, ניתחו אפשרויות, שירטטו פתרונות וחילקו תפקידים. לעומתם, ילדי הגן פשוט התקרבו זה לזה והתחילו לבנות כמעט בלי לדבר, כשהם זורקים זה לזה הוראות קצרות כמו "כאן!", "לא, פה!".
