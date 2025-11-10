האדם שסירב להיכנע למכות הגורל

ויליאם מיטשל הרגיש כמו מלך ברחובות סן פרנסיסקו. היו לו פנים וגוף של שחקן קולנוע, משרה נחשקת, משכורת חלומית, חברה יפיפייה, ים של חברים ומסיבות בכל סוף שבוע.

ביולי 1971, בגיל 28, הוא הרגיש במיוחד "בעננים": הוא קיבל את רישיון הטיס הראשון שלו, והיה בדרכו הביתה רכוב על אופנוע גדול ויוקרתי, שקנה יום קודם בשוק האופנועים.