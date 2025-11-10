"אדם יכול להיות מנכ"ל מצליח, לקבל החלטות של מיליוני דולרים, ובגיל 44 לקבל אבחון שהוא אוטיסט", אומרת לי ד"ר שושנה לוין פוקס, פסיכולוגית ילדים שעבדה עשרות שנים עם ילדים על הספקטרום. "ולמה? כי הוא נבוך במסיבות קוקטייל או מעדיף להישאר בבית? ה-DSM-5 פתח את הדלת לאבחנות כאלה".

המשפט הזה, שנשמע כמעט אגבי, מסמן את אחת המהפכות הפסיכיאטריות הגדולות של העשורים האחרונים – וגם את הבלבול שנולד ממנה. לפתע, המושג "אוטיזם" כבר אינו מתייחס בהכרח לניתוק רגשי עמוק או לילד שאינו מדבר, אלא לספקטרום רחב כל כך, עד שגם מנכ"ל מצליח או סופרת ילדים בין-לאומית עשויים להיכנס אליו באותה נשימה.