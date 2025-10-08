מי באמת חושב את המחשבות שלנו?

בתרבות העכשווית חוזרת שוב ושוב הקריאה: "תקשיבו לרגשות שלכם". אם אתם כועסים – הביעו זאת; אם אתם עצובים – תנו לזה מקום; ואם משהו "מרגיש נכון" – אולי זה סימן שכדאי לפעול. סדרות טלוויזיה מחזקות את המסר כי "הרגשות הם מצפן פנימי", ושהדרך לחיים אותנטיים עוברת דרך הנאמנות להם. גם בעצות לגבי קריירה נפוץ לשמוע: "ללכת אחרי הלב".

אבל לא רק לרגשות יש מעמד מרכזי – גם למחשבות. אנו חיים בעידן שבו רעיונות הפכו למטבע עובר לסוחר: ציוצים בטוויטר, ניתוחים בפודקאסטים, פסקאות שנונות הזורמות בלי סוף בפידים. התרבות מעודדת אותנו "לחשוב בקול רם", לנסח תובנות בקלילות ובחדות, לשתף פרשנויות ולהציף דעות אישיות וקולקטיביות בלי הרף.