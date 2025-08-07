מה גורם לניאו-נאצי להניח את הדגל – ולהניף מזוזה?

עוד ב-1994 הראה רודריק קרמר מאוניברסיטת סטנפורד כי במצבי אי-ודאות מתעוררת אצל רבים מאיתנו "טעות הייחוס הזדונית" – נטייה לייחס לאחרים מניעים שליליים או כוונות רעות, גם כאשר הראיות לכך קלושות ואין הוכחות של ממש. מרגע שניצת החשד הראשוני, הוא מפעיל שרשרת נפשית שלמה שקשה מאוד לפרק.

דמיינו שאתם ממתינים לאוטובוס בתחנה ריקה בשעת לילה מאוחרת. מונית חולפת על פניכם באיטיות, הנהג בוחן אתכם במבט ממושך, ואז ממשיך בנסיעתו. כל מה שיש לכם הוא שני רמזים: שעה מאוחרת ומבט חודר. בלי מידע נוסף, המוח שלנו נוטה "למלא את החסר" ולשער: "הוא סוקר אותי כי הוא רוצה לשדוד אותי" או "אולי הוא מחפש קורבן לחטיפה".