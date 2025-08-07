לא עובדות, ולא לוגיקה – מחקרים פסיכולוגיים וסיפורי מקרה נדירים חושפים מה גורם לאנשים לשנות פתאום עמדות קיצוניות ודעות קדומות, ומהם התנאים שבלעדיהם השינוי פשוט לא יקרה
מאיה מזרחי | 7 באוגוסט 2025 | פסיכולוגיה | 14 דק׳
מה גורם לניאו-נאצי להניח את הדגל – ולהניף מזוזה?
עוד ב-1994 הראה רודריק קרמר מאוניברסיטת סטנפורד כי במצבי אי-ודאות מתעוררת אצל רבים מאיתנו "טעות הייחוס הזדונית" – נטייה לייחס לאחרים מניעים שליליים או כוונות רעות, גם כאשר הראיות לכך קלושות ואין הוכחות של ממש. מרגע שניצת החשד הראשוני, הוא מפעיל שרשרת נפשית שלמה שקשה מאוד לפרק.
דמיינו שאתם ממתינים לאוטובוס בתחנה ריקה בשעת לילה מאוחרת. מונית חולפת על פניכם באיטיות, הנהג בוחן אתכם במבט ממושך, ואז ממשיך בנסיעתו. כל מה שיש לכם הוא שני רמזים: שעה מאוחרת ומבט חודר. בלי מידע נוסף, המוח שלנו נוטה "למלא את החסר" ולשער: "הוא סוקר אותי כי הוא רוצה לשדוד אותי" או "אולי הוא מחפש קורבן לחטיפה".
בפועל, ייתכן שהנהג פשוט חיפש נוסע, תהה אם אתם מחכים למונית או לאוטובוס, או הבחין במשהו חשוד בזווית העין. זהו בדיוק רגע של אי-ודאות שבו "טעות הייחוס הזדונית" נכנסת לפעולה – במקום להניח הסבר תמים, אנו מייחסים כוונה רעה.
