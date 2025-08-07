שלושה סיפורים קלאסיים מציבים מראה מול מודעותנו לפגמי הזולת, הפחד להיות פתי, והכוח הטמון בחמלה
יותר פילוסופיה בפחות מילים: שלושה סיפורים קצרים על טבע האדם
מחיקת הכתם, אובדן הנשמה: האזהרה של נתניאל הות'ורן
ב-1843 פרסם הסופר נתניאל הות'ורן בכתב העת הספרותי "פיוניר" את הסיפור הקצר והמעמיק "כתם הלידה". שלוש שנים מאוחר יותר, כלל אותו באסופת סיפורים שנקראה על שם הבית במסצ'וסטס שבו התגורר ("Mosses from an Old Manse").
הסיפור עוסק באיילמר, מדען שנשא לאישה את ג'ורג'יאנה היפהפייה, שעל לחיה כתם לידה קטן בצורת כף יד – כאילו "פיה הניחה ידה הזעירה על לחי התינוקת בלידתה". בעוד מחזריה של ג'ורג'יאנה ראו בכתם סימן המעצים את יופיה, מיד לאחר נישואיהם החל איילמר לחוש דחייה הולכת וגוברת כלפי הכתם – וכלפי אשתו.
מתוך שאיפה לשלמות, מחליט איילמר המדען להסיר את הכתם מעל פניה של ג'ורג'יאנה. כאשר היא מבינה עד כמה הכתם מטריד אותו, היא מסכימה לשתף פעולה עם ניסיונותיו, מתוך תקווה לעמוד בציפיותיו ולהיראות מושלמת. לאחר מספר ניסויים מצליח איילמר לפתח שיקוי שהוא משוכנע כי יביא להיעלמות הכתם.
