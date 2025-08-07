יותר פילוסופיה בפחות מילים: שלושה סיפורים קצרים על טבע האדם

מחיקת הכתם, אובדן הנשמה: האזהרה של נתניאל הות'ורן

ב-1843 פרסם הסופר נתניאל הות'ורן בכתב העת הספרותי "פיוניר" את הסיפור הקצר והמעמיק "כתם הלידה". שלוש שנים מאוחר יותר, כלל אותו באסופת סיפורים שנקראה על שם הבית במסצ'וסטס שבו התגורר ("Mosses from an Old Manse").

הסיפור עוסק באיילמר, מדען שנשא לאישה את ג'ורג'יאנה היפהפייה, שעל לחיה כתם לידה קטן בצורת כף יד – כאילו "פיה הניחה ידה הזעירה על לחי התינוקת בלידתה". בעוד מחזריה של ג'ורג'יאנה ראו בכתם סימן המעצים את יופיה, מיד לאחר נישואיהם החל איילמר לחוש דחייה הולכת וגוברת כלפי הכתם – וכלפי אשתו.